كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الأولى في سان مارينو
سجّل فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى لجائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي في الوقت الذي بدأ فيه أندريا دوفيزيوزو مشاركته الأخيرة قبل اعتزاله.
أعلن دوفيزيوزو خلال جائزة بريطانيا الكبرى عن أنّ ميزانو ستكون محطّته الأخيرة في الموتو جي بي قبل اتّجاهه للاعتزال إثر عودته الصعبة إلى صفوف الفريق الرديف لياماها.
وفي حين أنّه أكمل حصّة الجمعة الأولى في المركز الـ 16، فإنّ كوارتارارو درّاج ياماها الآخر كان في الصدارة.
إذ انتزع الفرنسي صدارة ترتيب التواقيت بعد مرور 10 دقائق فقط بتسجيله 1:33.075 دقيقة أمام بول إسبارغارو درّاج هوندا.
وعاد درّاج ياماها لتحسين زمنه بعد تسع دقائق، قبل أن يتفوّق عليه ميكيللي بيرو درّاج اختبارات دوكاتي المشارك ببطاقة دعوة.
ومن ثمّ جاء الدور على مافيريك فينياليس الذي تقدّم إلى الصدارة إلى أن عاد كوارتارارو مُسجّلًا 1:32.498 دقيقة قبل أن يُحسّنه في محاولته الأخيرة بـ 1:32.313 دقيقة ليضمن الصدارة.
لكنّ الحصّة لم تكن خالية من المتاعب بالنسبة لحامل اللقب، حيث عانى من عدّة انزلاقات لمقدّمة درّاجته وهو ما تركه منزعجًا بشكلٍ واضح.
وحلّ جاك ميلر في المركز الثاني، بينما أكمل بيرو ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائيّ أبريليا أليكس إسبارغارو وفينياليس.
وذهب المركز السادس إلى فرانشيسكو بانيايا الذي حلّ أمام زميله المستقبلي إينيا باستيانيني، بينما تواجد أليكس رينز في المركز الثامن، في حين أكمل لوكا ماريني ويوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|23
|1:32.313
|164.882
|2
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|23
|1:32.537
|0.224
|0.224
|164.483
|3
|51
|ميكيلي بيرو
|دوكاتي
|19
|1:32.693
|0.380
|0.156
|164.206
|4
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|18
|1:32.698
|0.385
|0.005
|164.197
|5
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|20
|1:32.706
|0.393
|0.008
|164.183
|6
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|21
|1:32.752
|0.439
|0.046
|164.102
|7
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|19
|1:32.838
|0.525
|0.086
|163.950
|8
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|22
|1:32.858
|0.545
|0.020
|163.914
|9
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|20
|1:32.981
|0.668
|0.123
|163.697
|10
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|21
|1:32.999
|0.686
|0.018
|163.666
|11
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|21
|1:33.105
|0.792
|0.106
|163.479
|12
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|24
|1:33.207
|0.894
|0.102
|163.301
|13
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|21
|1:33.218
|0.905
|0.011
|163.281
|14
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|22
|1:33.253
|0.940
|0.035
|163.220
|15
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|19
|1:33.314
|1.001
|0.061
|163.113
|16
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|20
|1:33.435
|1.122
|0.121
|162.902
|17
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|24
|1:33.562
|1.249
|0.127
|162.681
|18
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|21
|1:33.636
|1.323
|0.074
|162.552
|19
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|21
|1:33.687
|1.374
|0.051
|162.464
|20
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|21
|1:33.830
|1.517
|0.143
|162.216
|21
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|20
|1:33.855
|1.542
|0.025
|162.173
|22
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|20
|1:33.897
|1.584
|0.042
|162.101
|23
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|18
|1:34.165
|1.852
|0.268
|161.639
|24
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|18
|1:34.836
|2.523
|0.671
|160.496
|25
|92
|كازوكي واتانابي
|سوزوكي
|23
هوندا تتعاقد مع جوان مير لموسم 2023 من بطولة الموتو جي بي
موتو جي بي: باستيانيني يتقدّم رباعيّة دوكاتي في التجارب الثانية في ميزانو
أحدث الأخبار
موتو جي بي: ميلر يتفوّق بـ 0.015 ثانية على بانيايا وينطلق أوّلًا في ميزانو
أحرز جاك ميلر قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بعد أن تفوّق على زميله فرانشيسكو بانيايا بـ 0.015 ثانية، في الوقت الذي حجزت فيه دوكاتي المراكز الأربعة الأولى.
موتو جي بي: ميلر يتصدر ثنائية دوكاتي خلال التجارب الحرة الثالثة في سان مارينو
تقدم جاك ميلر على زميله في دوكاتي، فرانشيسكو بانيايا خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة سان مارينو في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
"موتو جي بي" وشبكة موتورسبورت تكشفان أهم النقاط من أكبر استبيان عالمي للمتابعين
كشفت شبكة موتورسبورت مع بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أهم النقاط من أكبر استبيان عالمي لمتابعي البطولة شمل أكثر من 109.000 متابعاً من 179 بلداً حول العالم.
موتو جي بي: باستيانيني يتقدّم رباعيّة دوكاتي في التجارب الثانية في ميزانو
تقدّم إينيا باستيانيني أربعة درّاجين من دوكاتي خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي في الوقت الذي سقط فيه زميله المستقبلي فرانشيسكو بانيايا.