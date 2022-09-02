كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الأولى في سان مارينو

أعلن دوفيزيوزو خلال جائزة بريطانيا الكبرى عن أنّ ميزانو ستكون محطّته الأخيرة في الموتو جي بي قبل اتّجاهه للاعتزال إثر عودته الصعبة إلى صفوف الفريق الرديف لياماها.

وفي حين أنّه أكمل حصّة الجمعة الأولى في المركز الـ 16، فإنّ كوارتارارو درّاج ياماها الآخر كان في الصدارة.

إذ انتزع الفرنسي صدارة ترتيب التواقيت بعد مرور 10 دقائق فقط بتسجيله 1:33.075 دقيقة أمام بول إسبارغارو درّاج هوندا.

وعاد درّاج ياماها لتحسين زمنه بعد تسع دقائق، قبل أن يتفوّق عليه ميكيللي بيرو درّاج اختبارات دوكاتي المشارك ببطاقة دعوة.

ومن ثمّ جاء الدور على مافيريك فينياليس الذي تقدّم إلى الصدارة إلى أن عاد كوارتارارو مُسجّلًا 1:32.498 دقيقة قبل أن يُحسّنه في محاولته الأخيرة بـ 1:32.313 دقيقة ليضمن الصدارة.

لكنّ الحصّة لم تكن خالية من المتاعب بالنسبة لحامل اللقب، حيث عانى من عدّة انزلاقات لمقدّمة درّاجته وهو ما تركه منزعجًا بشكلٍ واضح.

وحلّ جاك ميلر في المركز الثاني، بينما أكمل بيرو ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائيّ أبريليا أليكس إسبارغارو وفينياليس.

وذهب المركز السادس إلى فرانشيسكو بانيايا الذي حلّ أمام زميله المستقبلي إينيا باستيانيني، بينما تواجد أليكس رينز في المركز الثامن، في حين أكمل لوكا ماريني ويوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: