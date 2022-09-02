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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى تقرير التجارب

كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الأولى في سان مارينو

سجّل فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى لجائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي في الوقت الذي بدأ فيه أندريا دوفيزيوزو مشاركته الأخيرة قبل اعتزاله.

كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الأولى في سان مارينو

أعلن دوفيزيوزو خلال جائزة بريطانيا الكبرى عن أنّ ميزانو ستكون محطّته الأخيرة في الموتو جي بي قبل اتّجاهه للاعتزال إثر عودته الصعبة إلى صفوف الفريق الرديف لياماها.

وفي حين أنّه أكمل حصّة الجمعة الأولى في المركز الـ 16، فإنّ كوارتارارو درّاج ياماها الآخر كان في الصدارة.

إذ انتزع الفرنسي صدارة ترتيب التواقيت بعد مرور 10 دقائق فقط بتسجيله 1:33.075 دقيقة أمام بول إسبارغارو درّاج هوندا.

وعاد درّاج ياماها لتحسين زمنه بعد تسع دقائق، قبل أن يتفوّق عليه ميكيللي بيرو درّاج اختبارات دوكاتي المشارك ببطاقة دعوة.

ومن ثمّ جاء الدور على مافيريك فينياليس الذي تقدّم إلى الصدارة إلى أن عاد كوارتارارو مُسجّلًا 1:32.498 دقيقة قبل أن يُحسّنه في محاولته الأخيرة بـ 1:32.313 دقيقة ليضمن الصدارة.

لكنّ الحصّة لم تكن خالية من المتاعب بالنسبة لحامل اللقب، حيث عانى من عدّة انزلاقات لمقدّمة درّاجته وهو ما تركه منزعجًا بشكلٍ واضح.

وحلّ جاك ميلر في المركز الثاني، بينما أكمل بيرو ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائيّ أبريليا أليكس إسبارغارو وفينياليس.

وذهب المركز السادس إلى فرانشيسكو بانيايا الذي حلّ أمام زميله المستقبلي إينيا باستيانيني، بينما تواجد أليكس رينز في المركز الثامن، في حين أكمل لوكا ماريني ويوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 23 1:32.313     164.882
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 23 1:32.537 0.224 0.224 164.483
3 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 19 1:32.693 0.380 0.156 164.206
4 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:32.698 0.385 0.005 164.197
5 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 20 1:32.706 0.393 0.008 164.183
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 21 1:32.752 0.439 0.046 164.102
7 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:32.838 0.525 0.086 163.950
8 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 22 1:32.858 0.545 0.020 163.914
9 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 1:32.981 0.668 0.123 163.697
10 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:32.999 0.686 0.018 163.666
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 21 1:33.105 0.792 0.106 163.479
12 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 24 1:33.207 0.894 0.102 163.301
13 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 21 1:33.218 0.905 0.011 163.281
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 22 1:33.253 0.940 0.035 163.220
15 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:33.314 1.001 0.061 163.113
16 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 20 1:33.435 1.122 0.121 162.902
17 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 24 1:33.562 1.249 0.127 162.681
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 1:33.636 1.323 0.074 162.552
19 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 21 1:33.687 1.374 0.051 162.464
20 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 21 1:33.830 1.517 0.143 162.216
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 20 1:33.855 1.542 0.025 162.173
22 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 20 1:33.897 1.584 0.042 162.101
23 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 18 1:34.165 1.852 0.268 161.639
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 18 1:34.836 2.523 0.671 160.496
25 92 كازوكي واتانابي سوزوكي 23        
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