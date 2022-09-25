كوارتارارو يتحسّر على سباق موتيغي "المحبط"

تمتّع كوارتارارو بأفضليّة 10 نقاطٍ في صدارة البطولة بالدخول إلى سباق الأحد، وغادره بأفضليّة أعلى قليلًا بالرغم من فترة ما بعد الظهر الكارثيّة بالنسبة لمنافسيه.

إذ أنّ أليكس إسبارغارو عانى من مشكلة في خرائط محرّكه في لفّة التحمية واضطرّ لتغيير درّاجته ما تركه خارج مراكز النقاط، بينما سقط فرانشيسكو بانيايا في اللفّة الأخيرة أثناء محاولته تجاوز كوارتارارو.

نتيجة لذلك أصبح كوارتارارو متقدّمًا بـ 18 نقطة على بانيايا بالرغم من اكتفائه بالمركز الثمن.

وقال: "بالنظر إلى كلّ الظروف وما حدث في السباق، فسأقول بأنّني سأقبل بالمركز الثامن عوضًا عن خسارة النقاط".

وأضاف: "ذلك جيّدٌ من جهة لكنّه محبطٌ من أخرى لأنّني شعرت بأنّني أمتلك القدرة على تحقيق نتيجة أفضل من المركز الثامن، لكن ليس منافسة جاك ميلر بالطبع، لأنّه كان في مستوى آخر اليوم".

وأردف: "لكنّ منافسة مارك ماركيز وميغيل أوليفيرا كانت ممكنة. لكن لم يكن بوسعي التجاوز مطلقًا، كنت في الخلف وقدت بشكلٍ مختلفٍ تمامًا عن الدرّاجين الآخرين".

وأكمل: "ألحق بهم في المقطعين الثاني والثالث، لكنّني أخسر الكثير في المقطعين الرابع والأوّل. ارتكبنا بعض الأخطاء على صعيد تغيير شيء ما قبل السباق، لم يكن الإطار، بل شيء آخر جعل وتيرتنا أبطأ قليلًا".