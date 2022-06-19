كوارتارارو يبسط سيطرته ويفوز في ساكسنرينغ بالتوازي مع سقوط بانيايا المبكّر

قدّم كوارتارارو انطلاقة قويّة من المركز الثاني وتمكّن من الظفر بخطّ التسابق الداخلي عند المنعطف الأوّل لينتزع الصدارة من غريمه بانيايا.

وحاول الأخير استعادة الصدارة في بداية اللفّة الثانية، لكنّه عبر بشكلٍ واسع قليلًا في المنعطف الأوّل ما سمح لكوارتارارو باستعادة الصدارة بالرغم من وقوع احتكاكٍ طفيف بينهما.

لكن بعد مرور لفّتين إضافيّتين، حلّت الكارثة ببانيايا الذي سقط عند الخروج من المنعطف الأوّل، وكان الإيطالي غاضبًا للغاية من طريقة انزلاق القسم الخلفي من درّاجته بشكلٍ مفاجئ.

وتتالت الحوادث بعد ذلك بلحظات عبر سقوط جوان مير، ومن ثمّ دارين بيندر. ولم تمضِ سوى لفّتين إضافيّتين قبل سقوط تاكاكي ناكاغامي.

وبقي الفارق ثابتًا عند فلك 1.3 ثانية بين كوارتارارو المتصدّر وملاحقه زاركو على مدار اللفّات التالية، في الوقت الذي ابتعد فيه الأخير عن ثنائيّ أبريليا خلفه.

لكن مع انتصاف السباق فقد بدأ كوارتارارو بالابتعاد بشكلٍ تدريجي في الأمام موسّعًا أفضليّته.

ومع بقاء 13 لفّة على النهاية فقد بدأ مافيريك فينياليس بمواجهة مشاكل في درّاجته بدت في نظام التعليق الخلفي، حيث خرج عن المسار في عدّة مناسبات ما سمح لميلر بتجاوزه وبدء الضغط على أليكس إسبارغارو، في حين انتهى المطاف بفينياليس بالانسحاب من السباق.

واتّجهت جميع الأنظار إثر ذلك صوب المعركة على المركز الثالث بين إسبارغارو وميلر، وفي حين أقدم الأخير على محاولة تجاوز في المنعطف الأوّل مع بقاء ثماني لفّات على النهاية، إلّا أنّه أفرط في تأخير الكبح وعبر بشكلٍ واسع ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الرابع مجدّدًا.

وعاد ميلر لتكرار ذات المحاولة مع بقاء 5 لفّات على النهاية، وحدث ذات السيناريو مرّة أخرى.

لكن كما يُقال فإنّ الثالثة ثابتة، بالرغم من أنّها جاءت نتيجة خطأ إسبارغارو عند الكبح للمنعطف الأوّل ما منح المركز الثالث على طبقٍ من ذهب لميلر.

وبقي الوضع ثابتًا منذ ذلك الحين حتّى عبور كوارتارارو خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثالث هذا الموسم ومُعزّزًا صدارته للترتيب العام، لكنّ علامات التعب كانت ظاهرة عليه بالنظر إلى درجات الحرارة العالية ومستويات الإجهاد الكبيرة.

وذهب المركز الثاني إلى مواطنه زاركو الذي عبر خطّ النهاية خلفه بحوالي خمس ثوانٍ بعد أن خاض سباقًا وحيدًا هو الآخر.

وضمن ميلر آخر مراكز منصّة التتويج كعزاء لدوكاتي بعد أن بدت مسيطرة على مجريات عطلة نهاية هذا الأسبوع، في حين حلّ أليكس إسبارغارو رابعًا.

وقدّم لوكا ماريني أداءً مثيرًا ليحلّ خامسًا بعد أن تفوّق على خورخي مارتين ببعض الأريحيّة.

وذهب المركز السابع إلى براد بيندر الذي حلّ بفارقٍ طفيف أمام فابيو دي جيانانطونيو، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا وإنيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: