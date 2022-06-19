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موتو جي بي / جائزة ألمانيا الكبرى تقرير السباق

كوارتارارو يبسط سيطرته ويفوز في ساكسنرينغ بالتوازي مع سقوط بانيايا المبكّر

أحرز فابيو كوارتارارو فوزه الثاني على التوالي من بوابة جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي بعد أن بسط سيطرة مطلقة في الأمام متصدّرًا جميع لفّات السباق، وذلك بالتوازي مع سقوط غريمه فرانشيسكو بانيايا المبكّر.

كوارتارارو يبسط سيطرته ويفوز في ساكسنرينغ بالتوازي مع سقوط بانيايا المبكّر

قدّم كوارتارارو انطلاقة قويّة من المركز الثاني وتمكّن من الظفر بخطّ التسابق الداخلي عند المنعطف الأوّل لينتزع الصدارة من غريمه بانيايا.

وحاول الأخير استعادة الصدارة في بداية اللفّة الثانية، لكنّه عبر بشكلٍ واسع قليلًا في المنعطف الأوّل ما سمح لكوارتارارو باستعادة الصدارة بالرغم من وقوع احتكاكٍ طفيف بينهما.

لكن بعد مرور لفّتين إضافيّتين، حلّت الكارثة ببانيايا الذي سقط عند الخروج من المنعطف الأوّل، وكان الإيطالي غاضبًا للغاية من طريقة انزلاق القسم الخلفي من درّاجته بشكلٍ مفاجئ.

وتتالت الحوادث بعد ذلك بلحظات عبر سقوط جوان مير، ومن ثمّ دارين بيندر. ولم تمضِ سوى لفّتين إضافيّتين قبل سقوط تاكاكي ناكاغامي.

وبقي الفارق ثابتًا عند فلك 1.3 ثانية بين كوارتارارو المتصدّر وملاحقه زاركو على مدار اللفّات التالية، في الوقت الذي ابتعد فيه الأخير عن ثنائيّ أبريليا خلفه.

لكن مع انتصاف السباق فقد بدأ كوارتارارو بالابتعاد بشكلٍ تدريجي في الأمام موسّعًا أفضليّته.

ومع بقاء 13 لفّة على النهاية فقد بدأ مافيريك فينياليس بمواجهة مشاكل في درّاجته بدت في نظام التعليق الخلفي، حيث خرج عن المسار في عدّة مناسبات ما سمح لميلر بتجاوزه وبدء الضغط على أليكس إسبارغارو، في حين انتهى المطاف بفينياليس بالانسحاب من السباق.

 واتّجهت جميع الأنظار إثر ذلك صوب المعركة على المركز الثالث بين إسبارغارو وميلر، وفي حين أقدم الأخير على محاولة تجاوز في المنعطف الأوّل مع بقاء ثماني لفّات على النهاية، إلّا أنّه أفرط في تأخير الكبح وعبر بشكلٍ واسع ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الرابع مجدّدًا.

وعاد ميلر لتكرار ذات المحاولة مع بقاء 5 لفّات على النهاية، وحدث ذات السيناريو مرّة أخرى.

لكن كما يُقال فإنّ الثالثة ثابتة، بالرغم من أنّها جاءت نتيجة خطأ إسبارغارو عند الكبح للمنعطف الأوّل ما منح المركز الثالث على طبقٍ من ذهب لميلر.

وبقي الوضع ثابتًا منذ ذلك الحين حتّى عبور كوارتارارو خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثالث هذا الموسم ومُعزّزًا صدارته للترتيب العام، لكنّ علامات التعب كانت ظاهرة عليه بالنظر إلى درجات الحرارة العالية ومستويات الإجهاد الكبيرة.

وذهب المركز الثاني إلى مواطنه زاركو الذي عبر خطّ النهاية خلفه بحوالي خمس ثوانٍ بعد أن خاض سباقًا وحيدًا هو الآخر.

وضمن ميلر آخر مراكز منصّة التتويج كعزاء لدوكاتي بعد أن بدت مسيطرة على مجريات عطلة نهاية هذا الأسبوع، في حين حلّ أليكس إسبارغارو رابعًا.

وقدّم لوكا ماريني أداءً مثيرًا ليحلّ خامسًا بعد أن تفوّق على خورخي مارتين ببعض الأريحيّة.

وذهب المركز السابع إلى براد بيندر الذي حلّ بفارقٍ طفيف أمام فابيو دي جيانانطونيو، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا وإنيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الفارق الفاصل
1   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 30    
2   5 France يوهان زاركو دوكاتي 30 4.939 4.939
3   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 30 8.372 3.433
4   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 30 9.113 0.741
5   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 30 11.679 2.566
6   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 30 13.164 1.485
7   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 30 15.405 2.241
8   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 30 15.851 0.446
9   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 30 19.740 3.889
10   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 30 21.611 1.871
11   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 30 23.175 1.564
12   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 30 26.548 3.373
13   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 30 29.014 2.466
14   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 30 30.680 1.666
15   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 30 30.812 0.132
16   6 Germany ستيفان برادل هوندا 30 52.040 21.228
  انسحب 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 22    
  انسحب 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19    
  انسحب 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 6    
  انسحب 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 6    
  انسحب 40 South Africa دارين بيندر ياماها 5    
  انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 3    
  انسحب 36 Spain جوان مير سوزوكي 3    
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