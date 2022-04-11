كوارتارارو: ياماها "ليست جاهزة للمنافسة على منصّات التتويج" على حلبات مثل أوستن

تأهّل درّاج ياماها كأفضل الدرّاجين غير درّاجي دوكاتي في المركز السادس على حلبة الأمريكيّتين وقدّم وتيرة سباقٍ قويّة في التجارب الحرّة.

لكنّه لم يكن قادرًا على المنافسة على منصّة التتويج وعبر خطّ النهاية سابعًا بعد معركة متأخّرة مع مارك ماركيز درّاج هوندا.

ويتواجد الفرنسي خامسًا في الترتيب العام على بُعد 17 نقطة عن إنيا باستيانيني الفائز بسباق الأمريكيّتين، واقتصر حتّى الآن على منصّتي تتويج ضمن حملة دفاعه عن لقبه.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان واثقًا من أنّ درّاجة ياماها لموسم 2022 بوسعها المنافسة على البطولة، قال كوارتارارو: "لأكون صادقًا فإنّه عندما تواجدنا على هذا النوع من الحلبات فإنّنا غير جاهزين للمنافسة على منصّة التتويج".

وأكمل: "لكنّنا سنتوجّه الآن إلى أوروبا وأعتقد بأنّنا سنتسابق على حلبات أفضل بالنسبة إلينا وسأبذل كلّ ما في وسعي للمنافسة على البطولة".

وأردف: "حينها، هل الدرّاجة جاهزة؟ لديّ رأيي، لكنّني سأقدّم 100 بالمئة من جهودي طوال الوقت، مثل اليوم".

وحاول موقعنا "موتورسبورت.كوم" الإلحاح على كوارتارارو للكشف عن رأيه في درّاجة ياماها، لكنّه أجاب: "سأبقي على ذلك لنفسي".