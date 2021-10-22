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كوارتارارو: ياماها "حقّقت خطوات كبيرة" في الأمطار خلال تجارب ميزانو

قال الفرنسي فابيو كوارتارارو أنّ ياماها حقّقت "خطوات كبيرة" على درّاجتها للموتو جي بي في الأجواء الممطرة بالرغم من إكماله مجريات الجمعة من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في المركز الـ 16.

كوارتارارو: ياماها "حقّقت خطوات كبيرة" في الأمطار خلال تجارب ميزانو

يُمكن لمتصدّر البطولة تأمين لقبه الأوّل نهاية هذا الأسبوع في ميزانو في حال تفوّق على فرانشيسكو بانيايا بثلاث نقاطٍ على الأقلّ في سباق الأحد.

وعانى كوارتارارو بشكلٍ كبير في الأجواء الممطرة هذا العام ومجدّدًا كان الفرنسي عالقًا في الخلف خلاف مجريات الجمعة وأكمل الحصّتين في المركزين الـ 18 والـ 16 على التوالي.

لكنّ درّاج ياماها قال بأنّه حظي بشعورٍ قوي في الأجواء الممطرة بالكامل اليوم الجمعة، لكنّه عانى "من جميع نقاط الضعف الممكنة" عندما بدأت الحلبة بالجفاف.

وقال في هذا الصدد: "لأكون صادقًا فأنا سعيدٌ بأدائي في الأمطار الغزيرة، لأنّني حظيت بشعورٍ جيّد منذ البداية على الدرّاجة وإلى أن توقّفنا، كنّا في المركز السابع".

وأضاف: "لذا كنت سعيدًا، لكن عندما بدأ المسار بالجفاف فبوسعكم طرح هذا السؤال على درّاجي ياماها، لأنّ الشعور مختلفٌ بالكامل".

وأكمل: "لا تستدير الدرّاجة ولا ترتفع، أي أنّ الدرّاجة ليست رائعة. جميع العيوب الممكنة على الدرّاجة ظهرت".

وأردف: "لا أعلم سبب سوء أدائنا في الظروف المختلطة. بذلت كلّ ما في وسعي للتواجد ضمن العشرة الأوائل، ذلك هو الهدف، لكن حالما توقّفنا وانتقلنا إلى إطار ميديوم الأمامي، فقد شعرت بأنّ الأداء أصبح سيّئًا".

واختتم بالقول: "لم يكن لديّ تماسك، كنّا أبطأ بثانية من زمن اللفّة الأسبق بالرغم من أنّ الحلبة أصبحت جافة أكثر. جميع درّاجي ياماها يُعانون في تلك الظروف. نحتاج للتوصّل إلى حلٍ ما وتحسين أدائنا".

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ميلر يتصدّر التجارب الحرّة الثانية بأريحيّة أمام زاركو ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

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