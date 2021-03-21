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كوارتارارو: ياماها "جاهزة" لإدارة مشاكلها بشكل أفضل في 2021

يعتقد فابيو كوارتارارو أنّ فريقه ياماها سيكون بمقدوره الاستعداد بشكل أفضل مع دراجته في "الموتو جي بي" لمواجهة اللحظات الصعبة هذا الموسم على عكس 2020.

كوارتارارو: ياماها "جاهزة" لإدارة مشاكلها بشكل أفضل في 2021

تمكّن درّاج ياماها المصنعي الحالي كوارتارارو من تسجيل ثلاثة انتصارات العام الماضي عندما كان يقود لصالح "بيتروناس اس آر تي"، كما تصدّر ترتيب البطولة حتى جائزة أراغون الكبرى عندما بدأ مستواه بالتراجع ليتقهقر إلى المركز الثامن.

وقد عانت درّاجة ياماها بمواصفات 2020 من عدم ثبات في الأداء من سباق إلى آخر، حيث سجّل كوارتارارو نتيجة واحدة أخرى فقط ضمن الخمسة الأوائل خارج مرات فوزه، في حين واجه الدراجات المصنعيان مافيريك فينياليس وفالنتينو روسي مشاكل مشابهة مع الدراجة.

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ونادرًا ما كان الصانع الياباني قادرًا على الحد من أضراره خلال الجولات الصعبة، حيث زاد تأثّر كل من كوارتارارو وفينياليس بهذا الوضع مع مُضي الموسم.

لكن وبعد تجارب شتوية إيجابية في قطر قُبيل انطلاق موسم 2021، والتي احتلّ فيها كوارتارارو المركز الثالث في الترتيب الإجمالي للأزمنة إثر ظهوره بوتيرة سباق قوية على متن دراجة "ام1"، يرى الفرنسي أنّ ياماها باتت مستعدة بشكل أفضل لإدارة المشاكل التي عانت منها العام الماضي.

فقال: "نعلم بالطبّع أن دراجة العام الماضي كانت جيّدة للغاية في قطر، لكن ذلك سيكون رائعًا كوننا سنتوجه إلى بورتيماو بعد ذلك، وهي إحدى هذه الحلبات التي عانينا بشدة عليها العام الماضي، لذلك سيكون من الجيّد التواجد هناك ورؤية إمكانيات دراجتنا".

وأضاف: "بالطبّع لست واثقًا 100 بالمئة مما سيحدث، لكنني أرى أنّه وإذا ما واجهنا أوقاتًا صعبة فسيكون بمقدورنا إدارتها والقيام بعمل أفضل بكثير من العام الماضي، حيث أعتقد بأنّنا قمنا بعمل رائع مع الدراجة وإذا ما عانينا فسنكون مستعدين لتجهيز أمر ما لمجابهة ذلك".

وبالحديث عن تجربته الأولى مع فريق مصنعي خلال تجارب قطر، قال الفرنسي: "أعتقد بأنّ المسؤولية التي تكون على عاتقك كدراج مصنعي تكون كبيرة".

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وأكمل: "كان أمرًا غريبًا بعض الشيء في البداية، أن أرى كل هؤلاء المهندسين حولي والجميع يستمع لي، حيث تشعر بأنّ كل كلمة تقولها تكون مهمة للغاية، وعليك أن تكون ذكيًا في ذلك، وأن تتفوه بأقل عدد ممكن من الكلمات ولكن بأكثر طريقة مباشر كذلك".

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