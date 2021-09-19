كوارتارارو: ياماها "تعاني أكثر من المعتاد" في التصفيات

يملك كوارتارارو سجلّ تصفيات مدهش في 2021 مُحقّقًا خمسة أقطاب انطلاق أولى وواضعًا درّاجة "ام" على الصفّ الأوّل في جميع السباقات هذا الموسم ما عدا واحد.

وتأهّل الفرنسي ثالثًا مجدّدًا في ميزانو مثلما كان عليه الحال في الجولتَين الماضيتين في سيلفرستون وأراغون.

وسيجد كوارتارارو نفسه خلف ثنائيّ دوكاتي على الصفّ الأوّل في ميزانو، حيث سينطلق فرانشيسكو بانيايا وجاك ميلر من المركزين الأوّل والثاني على التوالي، بينما سيكون درّاجا براماك دوكاتي خورخي مارتن ويوهان زاركو خلفه مباشرة.

وقال كوارتارارو: "أنا وسط أربع درّاجات دوكاتي. لذا بالطبع ليس هذا الوضع الأمثل".

وأضاف: "كان ليكون من الرائع وجود بعض الدرّاجات الزرقاء في الأمام، لكنّني آمل أن يتعافى فرانكو سريعًا ويتواجد في المقدّمة لأنّنا نعاني أكثر قليلًا من المعتاد في التصفيات".

وأردف: "حاولت منح ياماها بعض المعلومات الرائعة لما رأيته اليوم، ذلك مثيرٌ للاهتمام".

وقال كوارتارارو أنّ حادثه في نهاية التصفيات جاء نتيجة كبحه المتأخّر بشكلٍ مفرط في المنعطف الأوّل، لكنّه كان سعيدًا باكتشافه حدود الإطار الأماميّ قبل السباق.

وقال في هذا الصدد: "هذه التصفيات الرابعة التي أكملها على هذه الحلبة في الموتو جي بي وكلّ مرّة أكون في المركز الثالث، لذا أعتقد بأنّني قدّمت عملًا رائعًا".

وأردف: "أفرطت في المحاولة عند المنعطف الأوّل في اللفّة الأخيرة. تفقّدنا البيانات وتبيّن أنّي كبحت بشكلٍ متأخّرٍ للغاية، لكن ذلك ما أردت فعله وكان من الرائع الشعور بحدود الإطار الأمامي".

وأكمل: "كنت سعيدًا جدًا بوتيرتي في التجارب الحرّة الرابعة، أدخلنا بعض التعديلات الطفيفة على الدرّاجة في الطلعة الثانية وتحسّنت على الإطارات المستهلكة. لذا أتطلّع لاختبار هذه الإعدادات على إطار جديد".

ولا تزال التوقّعات الجويّة لليوم الأحد ضبابيّة، حيث اعترف كوارتارارو برغبته في أن يكون السباق جافًا وذلك بعد اقتصاره على المركز الـ 18 في التجارب الحرّة الثانية الممطرة يوم الجمعة.

ومزح في البداية بأنّه بناءً على أدائه الحالي فسيخرج خالي الوفاض في حال كان السباق ممطرًا، لكنّه أوضح لاحقًا بأنّه لن يكون مُحافظًا للغاية في الأمطار.

وقال: "لدينا الكثير لاختباره، ولو كان السباق ممطرًا فسأقدّم أقصى أدائي لأنّ لدينا صفرًا من النقاط الآن في الأمطار. أردت القول بأنّني كنت في المركز الـ 18 في التجارب الثانية، لذا ليست لديّ نقاط (إن بقيت في ذلك المركز في السباق)".

وأكمل: "سنحتاج لتحقيق خطوة، لهذا سأحتاج لبذل أقصى أداء. سنرى ما سيحدث إن أمطرت. لن أكون محافظًا في الأمطار".