كوارتارارو: ياماها باتت تملك الآن "حزمة كاملة" في الموتو جي بي

تأهّل الفرنسي على قطب الانطلاق الأوّل في موجيللو، حيث صد هجمات مبكرة من يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي قبل أن يفرض سيطرة كاملة على السباق محققًا فوزه الثالث هذا العام.

وأتى ذلك الفوز بالرُغم من التأخّر الملحوظ على صعيد السرعة القُصوى الذي تعاني منه ياماها في 2021، لكنّه يسجّل المرة الثانية هذا الموسم - بعد قطر - التي تفوز فيها ياماها على حلبة تتميّز بمقاطع مستقيمة طويلة من المفترض أن تلعب لصالح دوكاتي.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كانت ياماها تملك الآن حزمة كاملة، قال كوارتارارو: نعم، أعتقد بأن لدينا حزمة كاملة. قد لا نملك الأفضلية على صعيد السرعة القُصوى، ولكننا فزنا على حلبتين تناسبان دوكاتي في الواقع".

وأضاف: "الجميع قال بأن دوكاتي ستكون مهيمنة في قطر، وكذلك هنا. ولكن في الواقع لا أعتقد بأنّ أحدًا توقّع أن تكون منصة التتويج هنا من نصيب ياماها، كاي تي ام وسوزوكي".

وتابع: "أرى بأن ما افتقدنا إليه كان جهاز الانطلاقة من الأمام، كون انطلاقاتنا كانت سيئة جدًا وقد تحسنا في ذلك الجانب كثيرًا. لذلك أعتقد بأن السرعة القصوى ليست مهمة للغاية للفة واحدة، وأرى بأنني تحليت بالثقة في السباق في أنه وحتى في حال عدم امتلاكنا للسرعة القُصوى الأفضل، فبوسعنا تدبّر أمرنا من دون ذلك".

وأكمل: "درّاجنا تقدّم أداءً جيّدًا للغاية، حيث أنّ لديّ شعور جيّد في الصدارة. وفي النهاية، ليس هنالك الكثير من الحلبات التي تمتلك مقاطع مستقيمة طويلة، لهذا سنرى ما سيحدث في برشلونة، حيث كنت جيّدًا للغاية هناك".