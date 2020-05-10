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كوارتارارو يأمل ألا "تكرهه" الجماهير الإيطالية بسبب أخذه مكان روسي في ياماها

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كوارتارارو يأمل ألا "تكرهه" الجماهير الإيطالية بسبب أخذه مكان روسي في ياماها
10-05-2020

قال فابيو كوارتارارو أنّه يأمُل بألّا تكرهه جماهير الموتو جي بي الإيطالية بسبب حلوله بديلًا عن نجمهم فالنتينو روسي ضمن صفوف الفريق المصنعي لياماها في 2021.

أمّن كوارتارارو درّاج بيتروناس اس آر تي ياماها الحالي عقد ترقية إلى صفوف الفريق المصنعي لموسم 2021، وذلك بعد موسمه الأوّل المثير للدهشة في البطولة العام الماضي، والذي شهد تسجيله 6 أقطاب انطلاق أولى و7 منصات تتويج على متن درّاجة "ام1" للزبائن.

ويأتي قرار ياماها بترقية كوارتارارو على حساب روسي، على الرُغم من أنّ الأسطورة صاحب الـ 41 عامًا حصل على ضمان بدعم مصنعي من ياماها في حال أراد البقاء في الموتو جي بي الموسم المُقبل، الأمر الذي يبدو مرجّحًا في الوقت الحالي.

وقد كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مفاوضات تجري بين ياماها وفريق بيتروناس من أجل ضمّ روسي إليهم.

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"منحني (روسي) الدافع لأصبح درّاجًا تنافسيًا منذ أن كنت طفلًا" قال كوارتارارو.

وأضاف: "رؤيته يفوز في الموتو جي بي جعلتني سعيدًا، عندما كان يُحرز الانتصارات كانت وكأنما أسجلها أنا".

وتابع: "بصراجة، لست مستوعبًا بعد أنّني أسابق بجواره وأنني العام المُقبل سآخذ مكانه، ودرّاجته!. لذلك آمُل أن أحصل على يُحبني الجمهور الإيطالي أكثر مما قد يكرهني، وأني يتواجد كذلك ضمن فريق بيتروناس، حيث أنّني سأكون سعيدًا لو ظل فالنتينو يسابق حتى يبلغ 65 عامًا".

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بين روسي وبيتروناس، فيبدو من المرجّح أن الإيطالي سيُجاور ناشئه فرانكو موربيدلللي والذي يقود رفقة كوارتارارو حاليًا.

من جهته، كشف رازلان رازالي مدير فريق بيتروناس أنّه من الممكن أن يُمدد فريقه عقد بطل الموتو 2 موربيدللي قبل انطلاق موسم 2020 المؤجّل بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما عبّر موربيدللي عن حماسته بأن يصبح زميلًا لروسي في نفس الفريق.

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حيث قال: "آمُل أن أحظى بمستقبل جيّد، وإذا ما كان ذلك بجوار فالنتينو، فسيكون الأمر أفضل. سيكون من المثير أن ينضم إلى بيتروناس. نتشارك الكثير من الأمور بالفعل، لكن تواجده معي في ذات الفريق سيمثّل جانبًا مختلفًا. الصداقة القوية ستدفعنا إلى منافسة رائعة على الحلبة، إذ دومًا ما أحاول تقديم المزيد للتغلّب عليه عندما يكون أمامي. للتحدي مذاق مختلف مع فالنتينو".

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