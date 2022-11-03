كوارتارارو: وضع لقب الموتو جي بي جيّدٌ من أجل عدم الاكتراث للبطولة

يدخل كوارتارارو حامل اللقب نهاية هذا الأسبوع متأخّرًا بـ 23 نقطة عن غريمه فرانشيكو بانيايا ويحتاج للفوز بالسباق من أجل التمتّع بأيّ فرصة للإبقاء على آماله حيّة.

ومع حاجة بانيايا لنقطتين فقط بالتزامن مع مشاكل الطاقة والتماسك التي عانى منها كوارتارارو على درّاجة ياماها، يبدو الفرنسي متّجهًا لخسارة اللقب بشكلٍ شبه حتمي.

وقال كوارتارارو عشيّة انطلاق مجريات عطلة نهاية الأسبوع: "الهدف واضح. سأبذل كلّ ما في وسعي لفعل ذلك، والمنافسة على الفوز، بالتأكيد ليس هذا أفضل وضعٍ للمنافسة على البطولة".

وأكمل: "لكنّه وضعٌ جيّدٌ كي لا أكترث على الإطلاق. مهما كان الذي سيحدث فسيكون موسمًا قاسيًا لكنّه جيّد. كلّ شيء على الطاولة".

وأردف: "عانينا العام الماضي من مشكلة كبرى على صعيد الإطار الأمامي هنا. وجلبوا إطارات أقسى لسباق هذا العام، وهو ما سيُساعدنا كثيرًا".

وواصل حديثه بالقول: "نعلم كم ذلك مهمٌ بالنسبة إلينا، لذا أتحلى بالثقة".

وكان كوارتارارو قد كسر إصبعه ضمن حادثٍ في جولة ماليزيا الماضية، لكنّه لا يتوقّع أن يتسبّب ذلك في أيّة مشاكل له نهاية هذا الأسبوع.

وقال: "لم تكن القيادة مرهقة أو تُمثّل مشكلة كبيرة حتّى في ماليزيا".