كوارتارارو: نظرة المنافسين لي اختلفت بعد قطب الانطلاق الأوّل في خيريز

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: نظرة المنافسين لي اختلفت بعد قطب الانطلاق الأوّل في خيريز

المشاركات
التعليقات
كوارتارارو: نظرة المنافسين لي اختلفت بعد قطب الانطلاق الأوّل في خيريز
27-03-2020

اعترف النجم الصاعد بقوة في الموتو جي بي فابيو كوارتارارو بأنّ منافسيه نظروا إليه على نحوٍ مختلف بعدما سجّل قطب الانطلاق الأوّل له في خيريز العام الماضي ضمن أولى مواسمه في الفئة العُليا.

تمكّن كوارتارارو من وضع درّاجة ياماها "بالمواصفات الثانية" مع فريق "بيتروناس اس آر تي" على قطب الانطلاق الأوّل في ستّ مناسبات كما صعد إلى منصّة التتويج سبع مرّات، ما أكسبه ترقية إلى صفوف الفريق المصنعي لياماها ليُجاور مافيريك فينياليس بدءًا من موسم 2021.

وكان اختيار "اس آر تي" لكوارتارارو مفاجئًا، وذلك بعدما فاز الدرّاج الفرنسي مؤخّرًا فقط بأوّل سباق له في الموتو 2 في برشلونة إثر ثلاثة مواسم مخيبة للآمال في فئات الناشئين المؤهّلة للموتو جي بي، وذلك عندما تمّ الإعلان عن ذلك القرار في سيلفرستون في 2018.

وعقب ظهور خافت في تجارب فالنسيا، خيريز وماليزيا، تواجد كوارتارارو في المركز الثاني الإجمالي في تجارب قطر، وبحلول الجولة الرابعة من الموسم في خيريز، تمكّن من تسجيل قطب الانطلاق الأوّل له، وصعد لمنصّة التتويج للمرّة الأولى بعد ذلك بثلاثة سباقات في برشلونة.

"أتذكّر جيّدًا عندما ظهرت كدرّاج ناشئ في تجارب ماليزيا ولم أكن قويًا للغاية لأكون صريحًا" قال كوارتارارو في تصريح لسكاي سبورتس إيطاليا.

وأضاف: "بعد ذلك تصاعد الاهتمام، إذ وعندما سجّلت قطب الانطلاق الأوّل في خيريز أدركت أنّهم (بقية الدرّاجين) ينظرون إليّ على نحوٍ مختلف، ربما بدأوا حينها في اعتباري درّاجًا بمقدوره الفوز بالسباقات وليس فقط السعي لتحقيق النقاط".

اقرأ أيضاً:

كما أوشك كوارتارارو على تحقيق أوّل فوز له في ميزانو وفي تايلاند بعد معارك بطول السباق مع بطل العالم مارك ماركيز، الذي اعترف بعد معركتهما في ميزانو أنّه يعتبر غريمه الفرنسي تهديدًا على اللقب في 2020.

وقد عزّزت التجارب الشتوية لهذا العام تصريحات ماركيز بشكل أكبر، حيث اعتقد كوارتارارو أنه كان ليتواجد ضمن المنافسة على الفوز في قطر ما لم يتمّ إلغاء الجولة الافتتاحية والسباقات الثلاثة التالية بسبب تفشّي وباء كورونا.

فقال: "بعد تجارب قطر، كنت راضيًا للغاية عن أدائي، حيث حظيت بشعور أفضل على درّاجة ياماها ام1".

وتابع: "حظينا بستّة أيام مع الدرّاجة الجديدة ومحرك لم يكن جديدًا بنسبة 100 بالمئة".

وأكمل: "لذلك اعتقدت بأنّنا جميعًا سنبدأ البطولة مع محرّك جديد، حيث كنت لأتواجد في المقدّمة. وتيرتي كانت مذهلة وكنت لأنافس على منصّة التتويج بكلّ تأكيد".

اقرأ أيضاً:

وتعليقًا على حلوله مكان فالنتينو روسي مع ياماها في 2021، قال كوارتارارو أن ذلك كان "حلمًا" أن يسابق معه على الحلبة العام الماضي، إذ يأمُل أن يُمدّد المخضرم بطل العالم تسع مرّات مسيرته لما بعد هذا الموسم.

حيث قال: "لقد كان حلمًا بالنسبة لي أن أخوض موسمًا في الموتو جي بي معه وأن أكون قادرًا على رؤية إحدى لفّاته عبر القياس عن بُعد".

واختتم: "أتذكّر عندما كنا قريبين من بعضنا البعض في التجارب الحرّة الأولى في قطر، كانت لحظة عاطفية. آمُل أن يبقى في الموتو جي بي".

المقال التالي
ماركيز: لورينزو لم يكن خائفًا من السباقات ولكن ربما من درّاجة هوندا

المقال السابق

ماركيز: لورينزو لم يكن خائفًا من السباقات ولكن ربما من درّاجة هوندا

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة إسبانيا الكبرى

جائزة إسبانيا الكبرى

٣٠ أبريل - ٣ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كيف تجّنبت الفورمولا واحد الموسم الأكثر تكلفة لها على الإطلاق؟

2
فورمولا 1

رئيس جائزة كندا الكبرى "متفائل لكن بواقعية" حيال إمكانية إقامة سباق الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

ماركيز: لورينزو لم يكن خائفًا من السباقات ولكن ربما من درّاجة هوندا
MGP

ماركيز: لورينزو لم يكن خائفًا من السباقات ولكن ربما من درّاجة هوندا

روسي لن يشارك في سباق "موتو جي بي" الافتراضي
eSpt

روسي لن يشارك في سباق "موتو جي بي" الافتراضي

دوفيزيوزو يخشى نهاية "صعبة" لموسم الموتو جي بي المؤجّل
MGP

دوفيزيوزو يخشى نهاية "صعبة" لموسم الموتو جي بي المؤجّل

تشياباتي: موسم الـ "موتو جي بي" لن ينطلق قبل يونيو أو يوليو المُقبل
MGP

تشياباتي: موسم الـ "موتو جي بي" لن ينطلق قبل يونيو أو يوليو المُقبل

دوكاتي: توقّف الموتو جي بي يُفيد هوندا وماركيز
MGP

دوكاتي: توقّف الموتو جي بي يُفيد هوندا وماركيز

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
١٤ مايو - ١٧ مايو
تذاكر
٢٨ مايو - ٣١ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١٨ يونيو - ٢١ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.