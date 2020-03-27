كوارتارارو: نظرة المنافسين لي اختلفت بعد قطب الانطلاق الأوّل في خيريز

تمكّن كوارتارارو من وضع درّاجة ياماها "بالمواصفات الثانية" مع فريق "بيتروناس اس آر تي" على قطب الانطلاق الأوّل في ستّ مناسبات كما صعد إلى منصّة التتويج سبع مرّات، ما أكسبه ترقية إلى صفوف الفريق المصنعي لياماها ليُجاور مافيريك فينياليس بدءًا من موسم 2021.

وكان اختيار "اس آر تي" لكوارتارارو مفاجئًا، وذلك بعدما فاز الدرّاج الفرنسي مؤخّرًا فقط بأوّل سباق له في الموتو 2 في برشلونة إثر ثلاثة مواسم مخيبة للآمال في فئات الناشئين المؤهّلة للموتو جي بي، وذلك عندما تمّ الإعلان عن ذلك القرار في سيلفرستون في 2018.

وعقب ظهور خافت في تجارب فالنسيا، خيريز وماليزيا، تواجد كوارتارارو في المركز الثاني الإجمالي في تجارب قطر، وبحلول الجولة الرابعة من الموسم في خيريز، تمكّن من تسجيل قطب الانطلاق الأوّل له، وصعد لمنصّة التتويج للمرّة الأولى بعد ذلك بثلاثة سباقات في برشلونة.

"أتذكّر جيّدًا عندما ظهرت كدرّاج ناشئ في تجارب ماليزيا ولم أكن قويًا للغاية لأكون صريحًا" قال كوارتارارو في تصريح لسكاي سبورتس إيطاليا.

وأضاف: "بعد ذلك تصاعد الاهتمام، إذ وعندما سجّلت قطب الانطلاق الأوّل في خيريز أدركت أنّهم (بقية الدرّاجين) ينظرون إليّ على نحوٍ مختلف، ربما بدأوا حينها في اعتباري درّاجًا بمقدوره الفوز بالسباقات وليس فقط السعي لتحقيق النقاط".

كما أوشك كوارتارارو على تحقيق أوّل فوز له في ميزانو وفي تايلاند بعد معارك بطول السباق مع بطل العالم مارك ماركيز، الذي اعترف بعد معركتهما في ميزانو أنّه يعتبر غريمه الفرنسي تهديدًا على اللقب في 2020.

وقد عزّزت التجارب الشتوية لهذا العام تصريحات ماركيز بشكل أكبر، حيث اعتقد كوارتارارو أنه كان ليتواجد ضمن المنافسة على الفوز في قطر ما لم يتمّ إلغاء الجولة الافتتاحية والسباقات الثلاثة التالية بسبب تفشّي وباء كورونا.

فقال: "بعد تجارب قطر، كنت راضيًا للغاية عن أدائي، حيث حظيت بشعور أفضل على درّاجة ياماها ام1".

وتابع: "حظينا بستّة أيام مع الدرّاجة الجديدة ومحرك لم يكن جديدًا بنسبة 100 بالمئة".

وأكمل: "لذلك اعتقدت بأنّنا جميعًا سنبدأ البطولة مع محرّك جديد، حيث كنت لأتواجد في المقدّمة. وتيرتي كانت مذهلة وكنت لأنافس على منصّة التتويج بكلّ تأكيد".

وتعليقًا على حلوله مكان فالنتينو روسي مع ياماها في 2021، قال كوارتارارو أن ذلك كان "حلمًا" أن يسابق معه على الحلبة العام الماضي، إذ يأمُل أن يُمدّد المخضرم بطل العالم تسع مرّات مسيرته لما بعد هذا الموسم.

حيث قال: "لقد كان حلمًا بالنسبة لي أن أخوض موسمًا في الموتو جي بي معه وأن أكون قادرًا على رؤية إحدى لفّاته عبر القياس عن بُعد".

واختتم: "أتذكّر عندما كنا قريبين من بعضنا البعض في التجارب الحرّة الأولى في قطر، كانت لحظة عاطفية. آمُل أن يبقى في الموتو جي بي".