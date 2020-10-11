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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى / أخبار عاجلة

كوارتارارو: نتيجة مير الضعيفة في التصفيات لن تُحدّد استراتيجيّة سباقي

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كوارتارارو: نتيجة مير الضعيفة في التصفيات لن تُحدّد استراتيجيّة سباقي
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أصرّ فابيو كوارتارارو صاحب قطب الانطلاق الأوّل لجائزة فرنسا الكبرى على أنّ استراتيجيّته لسباق لومان لن تتغيّر نتيجة المركز الأسوأ لجوان مير- منافسه على لقب الموتو جي بي – في التصفيات هذا الموسم.

تفصل ثمانية نقاط بين كوارتارارو ومير في الترتيب العام لبطولة الموتو جي بي، وسينطلق كوارتارارو من المركز الأوّل في سباق الأحد في لومان.

في المقابل سينطلق مير من المركز الـ 14 وهو ما يُوفّر فرصة ثمينة لكوارتارارو لتوسيع أفضليّته.

لكنّ الأخير أصرّ على أنّه "لا يُفكّر في مير" الآن، وقال بخصوص الانطلاقة لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حسنًا، نعلم أنّ درّاجات دوكاتي تُقدّم انطلاقة قويّة، لكن يُمكننا تقديم انطلاقات جيّدة كذلك".

وأضاف: "لذا لا أفكّر في مير في الحقيقة. سأبذل كلّ ما في وسعي. أنا جيّدٌ في المقطع الأوّل من الحلبة، سأُحاول قطعه بأفضل شكلٍ ممكن في اللفّة الأولى. لكن سنرى".

وأكمل: "لكنّني لا أفكّر في مير بكلّ صدق. أريد فقط الاستمتاع. أعتقد بأنّ لدينا وتيرة رائعة للمنافسة على منصّة التتويج والفوز. سأحاول أن أكون هادئًا وأبذل ما في وسعي".

وفاقمت درجات الحرارة الأبرد من مشاكل سوزوكي، حيث قال مير أنّه يخسر نصف ثانية في المقطع الأوّل وحده.

وقال: "يبدو أنّنا نتحسّن لكن ليس بالقدر الكافي، لدينا هامشٌ للتحسّن للغد، لكنّ الحقيقة أنّنا متأخّرون كثيرًا".

وأضاف: "أخسر الكثير من الوقت في المقطع الأوّل، لأنّني لست قادرًا على إيقاف الدرّاجة في المنعطف الأيسر الأوّل، ليست لديّ أيّة ردود فعلٍ وفي حال أردت الضغط أكثر فسأفقد السيطرة على المقدّمة".

وأكمل: "لكنّ الأمر الجيّد هو أنّنا سريعون في المقاطع الأخرى من الحلبة. لكنّنا بحاجة لإيجاد حلٍ للمقطع الأوّل".

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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فرنسا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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