كوارتارارو: من السهل خسارة فرصة المنافسة على اللقب بخطأ "غبيّ"

اكتفى درّاج بيتروناس ياماها بالمركز الـ 18 مع نهاية التجارب الأولى الممطرة بالكامل في لومان، وهو يتواجد خارج العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج بعد تأخّره بفارق 1.133 ثانية عن الصدارة في الحصّة الثانية التي كانت أقلّ رطوبة.

وقال كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة: "حاولت عدم المجازفة في هذه الظروف، كون لفّتين في التجارب الحرّة الثانية لن تُحدثا فارقًا كبيرًا نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "شاهدنا حادث لوكا ماريني في المنعطف الرابع (في الموتو 2) وكان هناك فارقٌ كبيرٌ بيني وبين مافيريك فينياليس على صعيد الأزمنة".

وأردف: "لذا أحبّذ الحفاظ على هدوئي، وعدم ارتكاب أخطاء غبيّة. لهذا السبب اتّبعت مقاربة هادئة هذا اليوم وذلك هو الأهم. يُمكن أن تخسر البطولة بسهولة في ظروفٍ كهذه".

وكان كوارتارارو قد شدّد الشهر الماضي على أنّ تركيزه الأساسيّ لا ينصبّ على البطولة وإنّما على تحقيق أقصى قدرٍ من النقاط من كلّ جولة.

لكنّ قراره بعدم المجازفة في تجارب الجمعة والتخلّف عن تجارب حلبة ألغارفي يُشيران إلى تفكيره أكثر في البطولة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان الأمل كذلك بالفعل، أجاب: "لا أقول أنّني لا أفكّر في البطولة. أعتقد بأنّنا لا نحتاج لفعل أيّ شيء يُبدّد فرصنا في تحقيق اللقب".

وأكمل: "لنقل، نحتاج لأن نكون واضحين بشأن إمكانيّاتنا، ولدينا إمكانيّة الفوز باللقب، لذا آخذ الأمور سباقًا بسباق في الوقت الحاضر".

وأردف: "لكنّني أحبّذ عدم المجازفة في ظروفٍ كهذه، كون الأمر لا يستحقّ ذلك. أتواجد على الحدود القصوى عندما أحتاج لذلك".