كوارتارارو: معاناة درّاجي ياماها الآخرين "ليست مشكلتي"

دخلت ياماها موسم 2022 بدرّاجة لم تختلف كثيرًا عن درّاجة "ام1" من الموسم المنقضي الذي أحرز على متنها الفرنسي لقب البطولة، خاصة على صعيد الطاقة.

وعانى كوارتارارو في الجولات الثلاث الأولى، بينما حلّ ثانيًا في إندونيسيا في الأمطار وأحرز الفوز في البرتغال ومن ثمّ حلّ ثانيًا في الجولة الماضية في إسبانيا بفارق رُبع ثانية عن غريمه الفائز فرانشيسكو بانيايا.

ومثّل هذا اختلفًا بارزًا بالمقارنة مع بقيّة درّاجي ياماها، زميله فرانكو موربيديللي في الفريق المصنعيّ وثنائيّ الفريق الرديف أندريا دوفيزيوزو ودارين بيندر، حيث اقتصر ثلاثتهم على جمع 32 نقطة مقابل 89 لكوارتارارو وحده.

وفي حين أنّ كوارتارارو يعتقد بأنّ كلّ مشاكل درّاجة 2022 تنجم عن افتقارها للطاقة، إلّا أنّ تعليقاته تعارضت مع درّاجي ياماها الآخرين الذين تذمّروا من ضعف التماسك في الإطار الخلفي".

وقال حيال ذلك: "أنا متفاجئٌ حقًا بتصدّر البطولة الأسبوع الماضي (بعد البرتغال)، لأنّه ما عدا سباق مانداليكا، فإنّني كنت في مراكز متأخّرة، ومن ثمّ جاء الفوز في البرتغال".

وأكمل: "دائمًا ما حللنا ضمن العشرة الأوائل، وهذه هي السباقات التي تحتاج لتقديم أفضل أداء لك فيها لكسب ثلاث أو خمس نقاطٍ إضافيّة عمّا تحتاجه، يجعل ذلك هذه النقاط غاية في الأهميّة".

وأردف: "لكن لأكون صادقًا فأنا أقود على الحدود القصوى، وليس لديّ المزيد في الوقت الحاضر. لكن صحيحٌ أنّ درّاجي ياماها الآخرين يُعانون كثيرًا، لكنّ تلك ليست مشكلتي في النهاية".

وأضاف: "لديّ قدرٌ كافٍ من الأمور للتفكير فيها بالفعل لأكون سريعًا على الدرّاجة. لذا أعتني بنفسي فقط".

ويعي كوارتارارو أنّ هناك سباقات مقبلة سيُعاني فيها مثلما حدث في الجولات الافتتاحيّة، وهو ما يعني عدم قدرته على الهدواء والاكتفاء بالنقاط على الحلبات التي تتناسب مع درّاجة ياماها.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّني لا أحتاج لأن أكون محافظًا. أعتقد بأنّني أحتاج لبذل كلّ ما في وسعي في كلّ مرّة أتواجد فيها على الحلبة".

وأكمل: "حللت سابعًا في أوستن لكنّني كنت سعيدًا للأسف لأنّني شعرت بأنّني قدّمت أفضل ما يُمكن. لكنّني أقاتل بذات الطريقة سواءً كان ذلك على المركز السابع أو الأوّل".