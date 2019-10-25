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كوارتارارو محظوظٌ بعدم تعرّضه لأيّ كسر في حادثه

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كوارتارارو محظوظٌ بعدم تعرّضه لأيّ كسر في حادثه
25-10-2019

اعترف فابيو كوارتارارو بأنّه "محظوظٌ" لعدم معاناته من أيّة كسورٍ خلال حادثه القويّ الذي تعرّض له في التجارب الحرّة الأولى من جائزة أستراليا الكبرى، حيث وضع اللوم على قلّة خبرته في الأجواء الممطرة.

قُذف درّاج بيتروناس ياماها عن درّاجته عند المنعطف السادس في الدقائق الأخيرة من الحصّة الأولى التي شهدت هطول الأمطار، وتمّ نقله إلى المركز الطبيّ من أجل إجراء فحوصات.

وفي حين أنّه لم يتعرّض لأيّة إصابات بالغة، إلّا أنّه عانى من ورمٍ دموي في كاحله الأيسر ولم يُشارك في الحصّة الثانية، كما سيخضع للمزيد من الفحوصات صباح السبت من أجل تقييم حالته.

وقال كوارتارارو: "أعاني من الكثير من الآلام في الحقيقة".

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وأضاف: "أردت محاولة القيادة في الحصّة الثانية، لكنّني لست في لياقة كاملة. سنعود إلى المركز الطبيّ غدًا لنرى إن كنت جاهزًا أم لا، لكنّه لم يكن حادثًا جيّدًا".

وأردف: "أشعر بالألم، لم ينكسر أيّ شيء لحسن الحظّ، سنبذل كلّ ما في وسعنا غدًا، إن كان بوسعنا القيادة فذلك جيّد، إن لم يكن الأمر كذلك فلن نجازف مجدّدًا".

وأكمل: "فقدت السيطرة على القسم الخلفي، ولم أكن أضغط على المكابح. استعاد الإطار الخلفيّ التماسك وقُذفت في الهواء".

ثمّ تابع: "كنت محظوظًا، كوني عانيت من التواء كبير لكاحلي، كانت يدي عالقة في الدرّاجة وأنا مسرورٌ لأنّني لم أتعرّض لأيّ كسر".

واختتم بالقول: "ليست لديّ خبرة في الأجواء الممطرة، لذا لم أختر خرائط محرّك مناسبة في الحقيقة".

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