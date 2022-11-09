كوارتارارو متفاجئ من افتقار محرك ياماها الجديد للتقدم المتوقع في تجارب فالنسيا

صرّح بطل العالم في الموتو جي بي لموسم 2021 أن "أمرًا ما سار على نحوٍ خاطئ" بعد أن أنتج المحرك الأسرع الذي سبق واختبره في ميزانو نفس السرعة مثل محرك 2022.

وأوضح كوارتارارو بأن كال كراتشلو دراج اختبار الفريق كان قد اختبر المحرك في موتيغي وخيريز، حيث أنتج قوة حصانية أكبر، لكنه فشل في فعل ذلك على حلبة ريكاردو تورمو.

وكان كوارتارارو قد سبق وأشاد بمحرك 2023 وقال أنه يمثل تطورًا كبيرًا بعد اختباره في ميزانو في سبتمبر/أيلول الماضي.

وضمن معرض حديثه عقب تجارب ما بعد الموسم في فالنسيا يوم أمس، عقّب كوارتارارو قائلًا: "أنا متفاجئ كون ذلك المحرك كان من المفترض أن يكون أسرع بعض الشيء من الذي اختبرناه في ميزانو وبرشلونة، لكنني وجدته مثل الذي استعملناه قبل يومين، ولا سيما في لفة التصفيات".

وأضاف: "قمنا بمقارنة السرعة وكانت ذاتها، لذلك علينا تحليل ما حدث، ولا سيما وأننا حظينا باختبارين في ميزانو وبرشلونة، وكال كان في موتيغي وخيريز وكان هنالك اختلاف على المحرك".

وتابع: "لكن لا فارق الآن، لذلك يجب أن نحلل جيدًا ما حدث. المفاجئ هو أن ذلك المحرك لديه قوة أكبر وكال اختبره في خيريز وكان أفضل بشكل واضح".

وأكمل: "هنالك مشكلة ما بالتأكيد، وليست في المحرك نفسه، لكن أمرًا ما حدث جعلنا لا نرى تلك القوة الإضافية التي كنا نتوقعها".