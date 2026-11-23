موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

كوارتارارو: مارك ماركيز أعظم دراج في تاريخ الموتو جي بي بعد تتويجه بلقبه العالمي العاشر

تحدث فابيو كوارتارارو عن نجاح مارك ماركيز في حسم بطولة العالم، وكشف عن رأيه في مكانة الإسباني بين أساطير سباقات الدراجات النارية.

راشيت ثوكرال

منشور: 23-11-2026

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مارك ماركيز، فريق دوكاتي وفابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ

الصورة من قبل: لويس جين

يرى فابيو كوارتارارو أن المسيرة الاستثنائية التي خاضها مارك ماركيز نحو لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لعام 2026 قد حسمت بصورة لا تقبل الشك مكانته بوصفه أعظم دراج في تاريخ البطولة.

وحسم ماركيز، دراج دوكاتي، لقبه العالمي العاشر قبل جولة واحدة من نهاية الموسم في بورتيماو يوم الأحد، بعدما عوّض تأخره بفارق 102 نقطة عن ماركو بيزيكي دراج أبريليا، في عودة استثنائية بعد الإصابة.

وجعله هذا اللقب، وهو الثامن له في الفئة الملكية، يتساوى مع الأسطورة جياكومو أغوستيني، الذي انضم إليه على المنصة بعد لفة التهدئة للمشاركة في احتفال خاص نظمته بطولة الموتو جي بي ودوكاتي بصورة مشتركة.

وكان ماركيز قد دخل بالفعل النقاش حول هوية "الأعظم على الإطلاق" خلال العقد الثاني من الألفية، بعدما فاز بستة ألقاب خلال مواسمه السبعة الأولى في الفئة الملكية. لكن نجاحاته الأخيرة في عامي 2025 و2026، بعد سنوات من المعاناة مع الإصابات، رسخت إرثه التاريخي.

وبصفته بطلًا للعالم أيضًا، أشاد كوارتارارو بشدة بماركيز، واصفًا إياه بأنه أعظم دراج شهدته بطولة الموتو جي بي على الإطلاق.

وقال دراج ياماها: "أعتقد أن الاحتفالات تقول كل شيء. صعوده الدرج مع لقب الأعظم على الإطلاق. كان من الرائع جدًا جدًا مشاهدة ذلك".

وأضاف: "ليس لدي ما أقوله، لأنه عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، كان هو الدراج الذي يفوز. والآن، بعدما أصبحت في السابعة والعشرين، لا يزال يفوز. أعتقد أن الوقت قد حان ليحصل على بعض الراحة [ضاحكًا]. أنا أمزح".

وتابع: "لكن نعم، إنه الأعظم، والأذكى، والأسرع".

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

وعندما سُئل عما إذا كان يعتبر ماركيز الآن الأعظم على الإطلاق، أجاب كوارتارارو بحسم: "نعم".

وتعرض ماركيز لانتكاسة كبيرة خلال جائزة إندونيسيا الكبرى عام 2025، عندما تسبب حادث ناجم عن بيزيكي في إصابته مجددًا في الكتف. وأثر الحادث بصورة أكبر على لياقته البدنية، وأجبره على الخضوع لعملية جراحية إضافية في منتصف موسم 2026.

وللتعويض عن محدودية قدراته البدنية، ركز ماركيز بصورة أكبر على الجانب الذهني من أدائه، بهدف اكتساب أفضلية على ثنائي أبريليا، بيزيكي وخورخي مارتن، في معركة البطولة.

وأشاد كوارتارارو بالحدة الذهنية التي أظهرها الإسباني هذا الموسم، مسلطًا الضوء على كيفية استخدامه الحرب النفسية لوضع منافسيه تحت الضغط.

وقال: "رأيت تصريحًا أدلى به قبل يومين، قال فيه إن النسخة الأسرع منه كانت في الماضي. والآن يعجبني كيف يتلاعب نفسيًا بجميع الدراجين. أعتقد أنه ذكي جدًا جدًا".

وأضاف: "إنه قوي جدًا أيضًا. فهو ليس سريعًا فحسب، بل يمتلك كل شيء، ويتمتع بالسرعة في جميع الظروف".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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