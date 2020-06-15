كوارتارارو: ماركيز ساهم في رفع مستوى اللياقة البدنية لدراجي البطولة

ترقّى ماركيز إلى منافسات "موتو جي بي" في 2013 بعد تحقيقه لقب الموتو 2، إذ فاز منذ ذلك الحين بستّة ألقاب في الأعوام السبعة الأخيرة وسجّل 56 انتصارًا.

وفي 2014، وعلى طريقه نحو لقبه الثاني على التوالي، فاز ماركيز، وعلى نحوٍ غير مسبوق، بـ 10 سباقات متتالية في بداية الموسم.

ومع نظام التدريب القاسي المعروف عنه، والذي يتضمّن وقتًا طويلًا على متن درّاجات موتوكروس والتدرّب على مسارات مسطحة، فإنّ ماركيز قد "رفع مستوى اللياقة البدنية في البطولة" وفقًا لكوارتارارو الذي أقرّ بأنّه أسس نظام تدرّبه على شاكلة ذلك الخاص ببطل العالم.

فقال: "سقف التدرّب المتواجد حاليًا في بطولة العالم تم وضعه من قِبَل مارك، فقد رفع مستوى التدريبات. في كل من الموتو3 والموتو2 وبالطبع الموتو جي بي".

وأضاف: "قبل صعود ماركيز إلى البطولة في 2013، لم يكن أحد يتدّرب مثل الآن، لكنّنا رأينا كيف يتدرّب ماركيز إلى هذه الحدود القُصوى بعد فوزه بالسباقات العشرة الأولى في 2014. ومنذ ذلك الحين غيّر الجميع من طريقة تدرّبهم. لاحظت ذلك عندما كنت في الموتو3 حينها، وذلك حفّزني أكثر".

وتابع: "بدأت التدرّب على مسارات الأتربة قبل عامين لأن مارك كان يفعل ذلك، وكان ذلك أحد أفضل أنواع التدريبات".

جدير بالذكر أّنه خلال الأسابيع الأخيرة، وفي ظل تخفيف قيود الإغلاق بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في أوروبا، فقد خاض العديد من الدرّاجين أيام تجارب على الحلبات على متن درّاجات شوارع، وذلك قُبيل العودة المنتظرة للموسم في خيريز الشهر المُقبل.

لكنّ كوارتارارو عادة ما يتجنّب أيام التجارب هذه حيث أنّ التأقلم من قيادة درّاجة الشوارع إلى درّاجته ياماها قد يكون "غريبًا"، على الرُغم من أنّه سيسعى لقضاء يوم واحد على الأقل على الحلبة قُبيل السباق الأوّل من أجل "استعادة مستوى التركيز والرؤية" مع السرعة من جديد.

"أتدرّب كثيرًا مع درّاجات البطولة، وهذا ينجح جسديًا معي على نحوٍ كبير" قال درّاج بيتروناس اس آر تي الحالي.

وأكمل: "عليك أن تكون قويًا للغاية لتحمّل خوض سباق موتوكروس مدته 20 دقيقة، والذي يكون متطلبًا للغاية على الذراعين، الساعدين والساقين".

واختتم: "وهذا بطريقة أو بأخرى ما تستعين به في الموتو جي بي، في حين أنّني أواجه شعورًا غريبًا عندما انتقل من درّاجة شوارع إلى درّاجة ام1. أودّ خوض يوم تجارب واحد على إحدى الحلبات قبل التوجّه إلى خيريز من أجل السباق الأوّل، كي أنتقل ذهنيًا من مسارات الأتربة إلى الأسفلتية".