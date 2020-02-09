كوارتارارو ليس "مرتاحًا بعد بنسبة 100 بالمئة" مع درّاجة ياماها لموسم 2020

استخدم كوارتارارو درّاجة ام1 بمواصفات 2020 خلال اليومين الثاني والثالث من التجارب الشتوية الأولى للموتو جي بي، حيث تصدّر كلا اليومين وذلك بعد تحقيقه الزمن الأسرع مع الدرّاجة القديمة في اليوم الافتتاحي، ليُكمل التجارب بزمن أسرع بلغ دقيقة و58.349 ثانية، بفارق ناهز عشرين من الثانية عن صاحب المركز الثاني فالنتينو روسي ضمن درّاجي ياماها.

لكنّ كوارتارارو طلب بعد ذلك مزيدًا من العمل والوقت مع الدرّاجة حيث لم يبلغ بعد الشعور الأمثل معها.

فقال: "لست مرتاحًا 100 بالمئة مع الدرّاجة، لذا نحن بحاجة للعمل وفهم سبب ذلك، وكذلك تفقّد البيانات مع المصنع".

وأضاف: "في الحقيقة ليست مشكلة واحدة، إنّه الوضع الإجمالي، منطقة الكبح، الأنظمة الإلكترونية، القيادة، التماسك، بعض من كلّ شيء. الأمر صعب لكنّنا سنحلل الوضع مع الفريق".

وبخلاف وتيرة اللفّة الواحدة، بدا كوارتارارو تنافسيًا كذلك على المسافات الطويلة، إذ اعترف بأنّ ياماها اكتسبت بالفعل بضعة أعشار من الثانية على الرُغم من أنّ السرعة القُصوى ما تزال متأخّرة عن المنافسين.

فقال الفرنسي في ذلك الصّدد: "أنا سعيد للغاية كوننا نقوم بمُحاكاة السباق مع 55 درجة على الحلبة، إذ كان ذلك الوضع الأسوأ في اليومين لكنّنا تمكّنا من الدخول في فلك دقيقة و59 ثانية. إنّها أوّل مُحاكاة للسباق نقوم بها مع الدرّاجة، إذ أنّنا بحاجة للعمل على الأنظمة الإلكترونية. ليس الوضع سهلًا في الحقيقة، لكن ما يزال أمامنا فترة تجارب أخرى قبل أوّل سباق".

واختتم: "العام الماضي عانينا من مشكلة السرعة القُصوى، إذ وخلال عملنا مع المصنع نرى أنّنا ما نزال بعيدين عن هدفنا في ذلك الجانب قبل جولة قطر. لكنّني أعتقد أنّنا ومع هذه الدرّاجة سيكون بوسعنا اكتساب بضعة أعشار من الثانية أخرى".