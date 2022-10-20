كوارتارارو "ليس لديه ما يخسره" في مواجهة احتمالية خسارة لقب الموتو جي بي

يتأخّر الفرنسي حامل اللقب بفارق 14 نقطة خلف فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي بالدخول إلى سباق سيبانغ نهاية هذا الأسبوع، حيث يحتاج الأخير للتفوّق على كوارتارارو بـ 11 نقطة فقط ليحسم اللقب.

هذا ولم ينجح كوارتارارو في تسجيل النقاط في 3 من السباقات الأربعة الأخيرة، إلى جانب أن حلبة سيبانغ قد تعاند حزمة ياماها ضعيفة الطاقة.

ويرى كوارتارارو أنه ليس أمامه سوى التعامل بشكل مختلف مع جولة نهاية هذا الأسبوع وأن يخاطر أكثر مع إعدادات الدراجة بسبب تأخره الآن في معركة اللقب.

فقال: "لم أستمتع كثيرًا بالسباقات الأخيرة، لكنني الآن في وضع يجعلني لست بحاجة للتفكير حيال أي شيء".

وأضاف: "أحتاج فقط للضغط إلى الحدود القُصوى. إنها ذهنية مختلفة بالتأكيد، وسأخوض بالطبع هذه الجولة بمزاج مختلف".

وتابع: "أشعر بأنه ليس لديّ ما أخسره الآن في هذه اللحظة. لذلك سأخوض السباق وأضغط للحدود القُصوى منذ بداية الجولة. سأحاول إدخال بعض التغييرات على الدراجة".

وأكمل: "أعتقد أننا في وضع مختلف عن السباقات الماضية، لكن الأمر لم ينته بعد".