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كوارتارارو ليس قلقًا من تكرار معاناته في سباق أراغون 2020

قال فابيو كوارتارار متصدّر ترتيب بطولة الموتو جي بي أنّه ليس قلقًا حيال معاناته من جولة كارثيّة أخرى ضمن جائزة أراغون الكبرى بعد معاناته فيها العام الماضي.

كوارتارارو ليس قلقًا من تكرار معاناته في سباق أراغون 2020

يصل درّاج ياماها إلى جائزة أراغون الكبرى نهاية هذا الأسبوع متمتّعًا بأفضليّة 65 نقطة في صدارة البطولة بعد سيطرته على مجريات جائزة بريطانيا الكبرى وتحقيقه انتصاره الخامس هذا الموسم.

وبالتوجّه إلى السباقات الستّة الختاميّة فإنّ كوارتارارو يحتاج للحلول ثالثًا في كلٍ منها لضمان اللقب.

لكنّ أراغون لم تكن حليفة للفرنسي الشاب ضمن جولتَيها المزدوجتين العام الماضي، وذلك بعد معاناته من مشاكل على صعيد الإطارات. وحقّق حينها أسوأ نتيجة له في مسيرته بحلوله في المركز الـ 18 ضمن جائزة أراغون الكبرى والثامن في جائزة تيرويل الكبرى.

ومثّلت تلك بداية سلسلة من السباقات الأخيرة التي تبخّرت فيها آمال كوارتارارو في تحقيق اللقب لينتهي به المطاف ثامنًا في الترتيب العام.

وبالرغم من أنّ أراغون تبقى حلبة غير مرجّحة للفرنسي، فإنّه واثقٌ من عدم تكرار معاناته في 2020 نهاية هذا الأسبوع.

وقال حيال ذلك: "أنا في وضعٍ مختلفٍ بالكامل عن العام الماضي. لم يكن سباقي سيّئًا في 2019، لكنّني أحظى بشعورٍ مختلفٍ بالكامل الآن على الدرّاجة والوضع مختلف".

وأردف: "ليست هذه حلبتي المفضّلة، لكنّني كنت سريعًا بشكلٍ مقبول على الحلبات التي لا أحبّها هذا العام".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك ليس مهمًا جدًا. ليست هذه حلبتي المفضّلة، لكن بالطبع سأقوم بذات العمل مثل المعتاد وسأُقاتل لتحقيق أفضل مركز".

وعندما سُئل عن الفارق الأكبر بين هذا العام والعام الماضي، قال كوارتارارو: "أعتقد بأنّ ما افتقرنا إليه العام الماضي كان ثبات الأداء، لأنّنا كنّا سريعين في خيريز، وبرشلونة وحتّى ميزانو".

وأضاف: "لكن كان الأداء متقلّبًا، أمّا هذا العام فالأداء ثابتٌ وتغيّر الوضع كثيرًا. أعتقد بأنّ ذلك هو العامل الأساسي للمنافسة على البطولة".

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