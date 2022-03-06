كوارتارارو "ليس غاضبًا جدًا" بعد تصفيات قطر "القاسية"

تعيّن على كوارتارارو المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات للمرّة الرابعة فقط في مسيرته في الموتو جي بي أمسٍ السبت.

وتمكّن درّاج ياماها من العبور إلى القسم الثاني، لكنّه تأهّل في المركز الـ 11 في النهاية بفارق ستّة أعشارٍ من الثانية عن خورخي مارتن صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

ومثّل ضعف السرعة القصوى لدرّاجة ياماها لموسم 2022 محلّ نقاشٍ مكثّفٍ خلال التجارب الشتويّة، لكن عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت تصفياته المخيّبة نتيجة مباشرة لافتقار الدرّاجة للطاقة، أجاب: "حسنًا، لأكون صادقًا فقد حظيت بشعورٍ رائع على الدرّاجة".

وأكمل: "دفعت نفسي إلى الحدود القصوى، لكنّني لست مهندسًا. بذلت 100 بالمئة من جهدي كلّ مرّة تواجدت فيها على المسار اليوم، وسأفعل ذلك غدًا (الأحد) وحتّى نهاية الموسم. لكنّ الوضع كان قاسيًا".

وأردف: "أنا درّاج يتواجد على الدرّاجة، وأدفع نفسي بنسبة 100 بالمئة. بالقدوم إلى قطر فقد توقّعت أن نكون أفضل بكثير، لكن مثلما هو الحال دائمًا فإنّني سريعٌ على صعيد الوتيرة".

ثمّ تابع: "لكن بالنظر إلى التجارب الحرّة، والتصفيات، فلست غاضبًا جدًا لأنّني أعلم أنّني بذلت أقصى ما في وسعي وليس بإمكاني القيام بعملٍ أفضل".

واختتم بالقول: "لذا لأكون صادقًا فلا أعلم ما يُمكنني قوله".