تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / موتو جي بي: باستيانيني يضرب بقوّة ويُحقّق الفوز في لومان
موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى أخبار عاجلة

كوارتارارو "ليس المرشّح" لنيل لقب الموتو جي بي لموسم 2022

قال فابيو كوارتارارو حامل لقب بطولة العالم للموتو جي بي أنّه "ليس المرشّح الأوفر حظًا" لنيل لقب 2022 بعد معاناته في سباق جائزة فرنسا الكبرى.

كوارتارارو "ليس المرشّح" لنيل لقب الموتو جي بي لموسم 2022

كان من المتوقّع أن يُنافس درّاج ياماها على الفوز في سباق الأحد في لومان بعد أن أظهر وتيرة سباق قويّة في حصص التجارب الحرّة طوال نهاية الأسبوع.

لكنّه واجه انطلاقة ضعيفة من المركز الرابع وعانى لتجاوز منافسيه، وتراجع إلى المركز الثامن في مرحلة ما قبل أن يتعافى إلى المركز السادس ويستفيد إثر ذلك من عدّة حوادث أمامه ليحلّ رابعًا.

وبالرغم من بقائه في صدارة البطولة بفارق 4 نقاطٍ عن أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، إلّا أنّه قال أنّ حقيقة عدم قدرته على المجازفة بارتكاب أيّة أخطاء على درّاجة ياماها لموسم 2022 تعني عدم إمكانيّة اعتباره مرشّحًا لنيل اللقب.

اقرأ أيضاً:

وقال الفرنسي عندما سُئل إن كان يعتقد بأنّه لا يزال أبرز المرشّحين للفوز باللقب: "كلّا لست مرشّحًا، وبفارقٍ كبير".

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي بوسعي فعله هو عدم ارتكاب أيّة أخطاء. إن لم أرتكب أخطاءً فسأكون ضمن المعركة، لأنّ وتيرتنا كانت قويّة في كلّ جولة – ما عدا أوستن وقطر".

وأكمل: "كنت الأسرع هنا على صعيد الوتيرة. لكن حالما ترتكب خطأً صغيرًا، فقد انتهى أمرك".

وأردف: "أذكر سباقًا من العام الماضي انطلق فيه بانيايا من المركز الـ 11 في بورتيماو، وكان قادرًا على التجاوز".

ثمّ تابع: "أمّا في السباق الثاني فقد كنت في ذات الموقف في المركز السادس وبقيت هناك. لا أعلم ما يُمكنني فعله لأكون صادقًا، لأنّني دفعت نفسي إلى الحدود القصوى".

وأكمل: "كنت على الحدود القصوى في كلّ مكان، لكن لا يُمكنني حتّى المحاولة. ذلك هو الأمر المحبط. تكون في اللفّة الأخيرة وحتّى على بُعد سنتيمترات قليلة ومن ثمّ يتسارعون ويبتعدون".

وواصل شرحه بالقول: "ومن ثمّ تخسر عُشرًا من الثانية. لهذا السبب لا أشعر بأنّني المرشّح هذا العام".

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: باستيانيني يضرب بقوّة ويُحقّق الفوز في لومان
المقال السابق

موتو جي بي: باستيانيني يضرب بقوّة ويُحقّق الفوز في لومان
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

كوارتارارو "ليس المرشّح" لنيل لقب الموتو جي بي لموسم 2022
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو "ليس المرشّح" لنيل لقب الموتو جي بي لموسم 2022

موتو جي بي: باستيانيني يضرب بقوّة ويُحقّق الفوز في لومان
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: باستيانيني يضرب بقوّة ويُحقّق الفوز في لومان

موتو جي بي: بانيايا يتغلّب على زميله ميلر بـ 0.069 ثانية وينطلق أوّلًا في لومان
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا يتغلّب على زميله ميلر بـ 0.069 ثانية وينطلق أوّلًا في لومان

موتو جي بي: ماركيز "ليس هنا للمنافسة على اللقب" في موسم 2022
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز "ليس هنا للمنافسة على اللقب" في موسم 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.