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كوارتارارو "ليست له استراتيجيّة" لإنقاذ آماله المتضائلة لتحقيق اللقب

قال فابيو كوارتارارو أنّه "لا يملك استراتيجيّة" يُمكنه تطبيقها من أجل التعافي من المركز الـ 12 الذي سينطلق منه في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للإبقاء على آماله المتضائلة لتحقيق لقب 2022 حيّة.

كوارتارارو "ليست له استراتيجيّة" لإنقاذ آماله المتضائلة لتحقيق اللقب

عانى حامل لقب الموسم الماضي من فترة ما بعد ظهر صعبة في سيبانغ، حيث سقط في التجارب الحرّة الرابعة ما أضرّ بتحضيراته قبيل التصفيات الصعبة.

واكتفى كوارتارارو بالمركز الـ 11 بعد الطلعة الأولى ولم يكن قادرًا على دفع نفسه إلى الأمام عندما كاد أن يسقط في المنعطف الثامن ما أجبره على إلغاء لفّته.

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وانتهى به المطاف في المركز الـ 12 نتيجة لذلك قبيل سباق مصيري يحتاج فيه بأن لا يتفوّق عليه فرانشيسكو بانيايا – الذي سينطلق تاسعًا بعد تعرّضه لحادث – بأكثر من 10 نقاطٍ للإبقاء على آماله حيّة.

وقال الفرنسي: "أعتقده بأنّه ليست لديك استراتيجيّة عندما تنطلق من المركز الـ 12. الاستراتيجيّة هي محاولة تقديم أقصى وتيرة ممكنة ورؤية ما سيحدث".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّه لا توجد استراتيجيّة معيّنة. لكن علينا أوّلًا رؤية أيّ إطار سنستخدمه لأنّنا لم نحصل على وقتٍ كافٍ لاختبار إطارَي ميديوم وسوفت للأسف".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّنا سنختبر إطار سوفت أكثر غدًا في حصّة التحمية وسنرى كيف ستسير الأمور".

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كوارتارارو "ليست له استراتيجيّة" لإنقاذ آماله المتضائلة لتحقيق اللقب
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو "ليست له استراتيجيّة" لإنقاذ آماله المتضائلة لتحقيق اللقب

قال فابيو كوارتارارو أنّه "لا يملك استراتيجيّة" يُمكنه تطبيقها من أجل التعافي من المركز الـ 12 الذي سينطلق منه في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للإبقاء على آماله المتضائلة لتحقيق لقب 2022 حيّة.

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