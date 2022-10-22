كوارتارارو "ليست له استراتيجيّة" لإنقاذ آماله المتضائلة لتحقيق اللقب
قال فابيو كوارتارارو أنّه "لا يملك استراتيجيّة" يُمكنه تطبيقها من أجل التعافي من المركز الـ 12 الذي سينطلق منه في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للإبقاء على آماله المتضائلة لتحقيق لقب 2022 حيّة.
عانى حامل لقب الموسم الماضي من فترة ما بعد ظهر صعبة في سيبانغ، حيث سقط في التجارب الحرّة الرابعة ما أضرّ بتحضيراته قبيل التصفيات الصعبة.
واكتفى كوارتارارو بالمركز الـ 11 بعد الطلعة الأولى ولم يكن قادرًا على دفع نفسه إلى الأمام عندما كاد أن يسقط في المنعطف الثامن ما أجبره على إلغاء لفّته.
وانتهى به المطاف في المركز الـ 12 نتيجة لذلك قبيل سباق مصيري يحتاج فيه بأن لا يتفوّق عليه فرانشيسكو بانيايا – الذي سينطلق تاسعًا بعد تعرّضه لحادث – بأكثر من 10 نقاطٍ للإبقاء على آماله حيّة.
وقال الفرنسي: "أعتقده بأنّه ليست لديك استراتيجيّة عندما تنطلق من المركز الـ 12. الاستراتيجيّة هي محاولة تقديم أقصى وتيرة ممكنة ورؤية ما سيحدث".
وأضاف: "لذا أعتقد بأنّه لا توجد استراتيجيّة معيّنة. لكن علينا أوّلًا رؤية أيّ إطار سنستخدمه لأنّنا لم نحصل على وقتٍ كافٍ لاختبار إطارَي ميديوم وسوفت للأسف".
وأردف: "لكن أعتقد بأنّنا سنختبر إطار سوفت أكثر غدًا في حصّة التحمية وسنرى كيف ستسير الأمور".
أحدث الأخبار
رالي إسبانيا: أوجييه يعزّز من فرص الفوز وروفانبيرا يتراجع
وسّع سيباستيان أوجييه من صدارته لرالي إسبانيا في طريقه نحو أول فوز له في هذا الموسم من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
ريد بُل: الإنفاق الإضافي المزعوم كان "عديم الفائدة" ونشعر "بالصدمة" من الاتهامات
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن خرق فريقه المزعوم لسقف النفقات كان "عديم الفائدة" للفريق على المسار، بينما تسعى العلامة النمساوية "لإغلاق المسألة" مع فيا.
ويليامز تؤكد إشراك سارجينت في حصتي تجارب إضافيتين هذا الموسم لتعزيز نقاط رخصته
سيشارك لوغان سارجينت في حصتين إضافيتين للتجارب الحرة الأولى مع ويليامز هذا الموسم، إلى جانب تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي، وذلك للمساعدة في تعزيز نقاط السوبرلايسنس للمشاركة في موسم 2023 في الفورمولا واحد.
كوارتارارو "ليست له استراتيجيّة" لإنقاذ آماله المتضائلة لتحقيق اللقب
قال فابيو كوارتارارو أنّه "لا يملك استراتيجيّة" يُمكنه تطبيقها من أجل التعافي من المركز الـ 12 الذي سينطلق منه في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للإبقاء على آماله المتضائلة لتحقيق لقب 2022 حيّة.