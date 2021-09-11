كوارتارارو: ليست لديّ وتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في أراغون

حقّق كوارتارارو انطلاقه من الصفّ الأوّل للجولة الـ 11 على التوالي هذا الموسم بعد وضعه درّاجة ياماها في المركز الثالث اليوم السبت في أراغون، بالرغم من أنّه كان أبطأ بـ 0.397 ثانية من فرانشيسكو بانيايا صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وقال درّاج ياماها أنّه توقّع تقديم تصفيات قويّة، إذ أنّه انطلق من قطب الانطلاق الأوّل العام الماضي في أراغون حتّى مع تحقيقه لأسوأ نتيجة له في سباق بحلوله في المركز الـ 18.

وبناءً على محاكاة التجارب الرابعة، فإنّ كوارتارارو كان من بين أقوى الدرّاجين وتيرة، لكنّه يشعر بحاجته لتحقيق خطوة إلى الأمام هذه الليلة للسعي وراء منصّة التتويج يوم الأحد.

وقال الفرنسي الشاب الذي يدخل هذه الجولة متمتّعًا بأفضليّة 65 نقطة: "أجل، ليس لديّ هدفٌ واضحٌ للغد".

وأضاف: "أريد الاستمتاع. بالطبع سيكون من الرائع المنافسة على منصّة التتويج".

وأكمل: "لكن لأكون صادقًا، فلا أشعر بأنّ وتيرتي كافية، لذا سأُحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة والبقاء مع درّاجي الصدارة والقتال حتّى النهاية".

وأردف: "لكن وفقًا للوضع الحالي فإنّنا نحتاج على الأقلّ لتحقيق خطوة إلى الأمام في حصّة التحمية لنكون قادرين على المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل".

ثمّ تابع: "لذا لنأمل أن نتحسّن في حصّة التحمية. علمت أنّني سريعٌ على مدار اللفّة الواحدة. حقّقت قطب الانطلاق الأوّل العام الماضي، لكنّ دوكاتي لم تكن سريعة للغاية هنا العام الماضي".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني سعيدٌ بزمني لأنّني قدّمت أقصى ما في وسعي. نحن جيّدون في جميع المقاطع، حسنًا ياماها ليست رائعة في المقطع الرابع، لكنّني أقوم بخطأ ما في المنعطف الأخير كذلك".

واختتم: "لذا أعتقد بأنّ هناك توليفة من كلّ شيء هناك لكي أكون بطيئًا في ذلك المقطع. سنعمل على الإعدادات صباح الغد، وسنُحاول العمل على أسلوب قيادتي في المقطع الأخير".