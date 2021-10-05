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كوارتارارو "لن يكون مهووسًا" بحسم اللقب في ميزانو

قال الفرنسي فابيو كوارتارارو أنّه "لن يكون مهووسًا" بحسم لقب هذا الموسم من بطولة الموتو جي بي الآن، وذلك بعد أن منحه مركزه الثاني في سباق الأمريكيّتين فرصته الأولى لضمان اللقب.

كوارتارارو "لن يكون مهووسًا" بحسم اللقب في ميزانو

حلّ درّاج ياماها في المركز الثاني خلف الفائز مارك ماركيز في سباق الأمريكيّتين وتواجد بشكلٍ حاسم أمام فرانشيسكو بانيايا أقرب ملاحقيه في ترتيب البطولة.

وعزّز بذلك كوارتارارو أفضليّته إلى 52 نقطة، ما يعني حصوله للمرّة الأولى على فرصة حسم لقب 2021 في الجولة المقبلة في ميزانو في حال غادرها بأفضليّة 50 نقطة على الأقلّ.

لكن عندما سُئل إن كانت مقاربته لسباق ميزانو ستكون هي ذاتها مثل بقيّة الجولات السابقة هذا الموسم، أجاب كوارتارارو: "بالضبط، أعتقد بأنّني لا أحتاج للشعور بالهوس حيال الفوز باللقب".

وأضاف: "لدينا أفضليّة نقاط كافية ولا أحتاج للتفكير بأنّ عليّ فعل ذلك في ميزانو، لأنّ بانيايا كان قويًا في السباق الماضي في ميزانو".

وأكمل: "لذا سأُحاول فعل أفضل ما في وسعي. إن فعلت ذلك فسيكون ذلك رائعًا".

وأردف: "وإن لم أفعل، فسنحصل على فرصة أخرى، لذا أحتاج للتحلّي بالهدوء وتعزيز خبرتي أكثر فأكثر هذا العام. أنا سعيدٌ لأعيش هذه اللحظة".

واعترف كوارتارارو بأنّ مركزه الثاني في أوستن "كان الأفضل" في مسيرته كونه شعر بـ "المزيد من التوتّر" قبل الانطلاقة.

وقال في هذا الصدد: "أجل، كان ذلك أفضل مركزٍ ثانٍ في مسيرتي بالتأكيد، ذلك لأنّني شعرت بتوتّر أكبر قبل الانطلاقة".

وأضاف: "لكنّ التوتّر يختفي حالما يبدأ السباق وتعبر المنعطف الأوّل، وقدّمت سباقًا جيّدًا، وأنا سعيدٌ لأنّ بانيايا كان قويًا للغاية خلال السباقَين الماضيين وحقّق 50 نقطة. من الرائع التواجد أمامه على هذه الحلبة، لذا أنا سعيدٌ جدًا بهذه النتيجة".

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موتو جي بي: ماركيز أدرك أن حلبة الأمريكيتين "آخر فرصة له" لتحقيق فوزٍ في 2021

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