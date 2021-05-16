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كوارتارارو "لن يكون متصدّرًا لفترة طويلة" في حال كان سباق فرنسا ممطرًا

اعترف الفرنسي فابيو كوارتارارو صاحب قطب الانطلاق الأوّل ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي أنّه "لن يبقى متصدّرًا لفترة طويلة" لو جرى سباق الأحد في أجواء ممطرة.

كوارتارارو "لن يكون متصدّرًا لفترة طويلة" في حال كان سباق فرنسا ممطرًا

اقتنص كوارتارارو قطب الانطلاق الأوّل للسباق الثالث على التوالي في موسم 2021 بفارق 0.081 ثانية عن زميله في ياماها مافيريك فينياليس.

لكنّ يوم السبت انطلق على نحوٍ صعبٍ بالنسبة لياماها، حيث عانى كوارتارارو خلال التجارب الثالثة الممطرة واقتصر على المركز الـ 19.

وعانى كوارتارارو في سباق لومان العام الماضي الذي كان ممطرًا كذلك وانطلق فيه من المركز الأوّل لكنّه حلّ تاسعًا كونه لم يسبق له قيادة درّاجة موتو جي بي في الأمطار حينها، واعترف أنّه عندما لا يكون المسار مبلّلًا بالكامل فإنّ درّاجة ياماها تُعاني لتحقيق مكاسب كبيرة في الأداء.

وفي ظلّ توقّع هطول الأمطار في سباق الأحد، قال الفرنسي: "كان شعوري جيّدًا هذا الصباح (السبت). صحيحٌ أنّنا كنّا بعيدين لكنّ المشكلة أنّني أقود بشكلٍ جيّد. لا أشعر أنّني بطيء، لكن عندما ترى المراكز فإنّنا متأخّرون جدًا ومن الصعب قبول ذلك".

وأكمل: "لكنّني أريد رؤية الدرّاجات الأخرى وما بوسعها فعله. من الواضح أنّنا نخسر عند التسارع، ربّما طريقة دخولهم للمنعطف بسرعة أعلى أو ما شابه".

وأردف: "لكن بالانطلاق من المركز الأوّل ولو كان السباق ممطرًا فيجب أن نكون واضحين: لن نبقى في المركز الأوّل لفترة طويلة للأسف. حالما يتجاوزني درّاجٌ فإنّني أودّ التعلّم ورؤية كيف يُحدث الفارق".

ثمّ تابع: "لدينا جاك ميلر على الصفّ الأوّل، وأعتقد بأنّه من بين الأفضل في تلك الظروف وأريد رؤية ما يقوم به على نحوٍ مختلف. لكنّنا سنُحاول إيجاد شيء ما في حصّة التحمية".

واعترف كوارتارارو بأنّه لم يعتقد بأنّه أحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد التصفيات كونه شاهد ثلاث درّاجات في منطقة خطّ الحظائر المغلق، حيث كانت الرابعة لفرانكو موربيديللي كون أفضل درّاجي الفرق المستقلّة.

وقال الفرنسي: "حالما بدأ المسار بالجفاف فقد تحسّن الجميع كثيرًا، تحسّنا، لكن ليس بفارق كبير، لذا فإنّ الوضع صعبٌ علينا في الظروف المختلطة".

وأكمل: "كنت قريبًا من الحدّ الأقصى في المنعطف الـ 11، لكنّني لم أعلم أنّني حقّقت قطب الانطلاق الأوّل لأنّني شاهدت ثلاث درّاجات في خطّ الحظائر المغلق ورأيت ميكانيكيّ في اللحظات الأخيرة، كان ذلك رائعًا".

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موتو جي بي: كوارتارارو يُباغت الجميع في اللحظات الأخيرة وينطلق أوّلًا في فرنسا

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