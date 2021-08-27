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كوارتارارو "لن يقود بأمان أكبر" بعد حادثه السيّئ في سيلفرستون

اعترف فابيو كوارتارارو بأنّه كان "محظوظًا" لنجاته من دون إصابات جديّة من حادثه السيّئ خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي، لكنّه أصرّ على أنّ ذلك لن يدفع للقيادة بأمانٍ أكثر.

كوارتارارو "لن يقود بأمان أكبر" بعد حادثه السيّئ في سيلفرستون

تعرّض متصدّر البطولة لحادث عند منعطف "فالي" الأيسر في المراحل الأولى من الحصّة الثانية أثناء تقييمه لأداء الإطار الخلفي القاسي، والذي قال أنّه "كارثة كبرى" في تلك الظروف.

وتلقّى الفرنسي ضربة قويّة من درّاجته ياماها وأصاب كاحله، واحتاج في البداية لبعض المساعدة من المارشلز للسير بعيدًا عن موقع الحادث.

لكنّه كان قادرًا على استئناف حصّته سريعًا وتوجّه للسيطرة على الحصّة الثانية مكملًا اليوم متقدّمًا بأكثر من نصف ثانية عن أقرب ملاحقيه.

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وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أجل، لويت كاحلي، لكنّ كلّ شيء على ما يرام، لا أشعر بأيّ ألمٍ عندما أكون على الدرّاجة، وذلك هو الأمر الأكثر أهميّة".

وأضاف: "كنت على الإطار الخلفيّ القاسي، كان كارثة في تلك الأجواء، كدت أن أسقط في عدّة مناسبات قبل ذلك وسقطت في المنعطف الثامن".

وأكمل: "لكن في جميع الأحوال أشعر بأنّني بخير وكان من الجيّد أنّنا أكملنا لفّات رائعة بعد الحادث على إطارات ميديوم".

وأردف: "شعرت بأنّني سريع، ولم أكن على الحدود القصوى وكنت قادرًا على تسجيل 2:0.1 دقيقة وكان ذلك إيجابيًا".

وعندما سُئل إن كان شعر بأنّه محظوظٌ لأنّه لم يُقذف في الهواء خلال الحادث، قال كوارتارارو: "أعتقد بأنّني فقدت السيطرة على الدرّاجة في الوقت المناسب لأنّه لو كان انزلاقًا على سرعة عالية، لقُذفت إلى الأعلى أكثر ولكان الأمر مؤلمًا أكثر".

وأضاف: "لذا كان الوضع ليكون أسوأ. كنّا محظوظين للغاية اليوم، لكن ليس لأنّني تعرّضت لحادث فإنّني سأقود بشكلٍ أكثر أمانًا الآن".

وأردف: "أعتقد بأنّ الجميع شاهد أنّني ضغطت بعد الحادث. كان الوضع ليكون أسوأ وكان ليكون أفضل، لكنّني محظوظٌ حقًا بعدم تعرّضي لإصابة خطيرة".

واعترف كوارتارارو بأنّ قراره باختبار الإطار الخلفي القاسي في الأجواء الباردة مثّل مجازفة، لكنّه كان حريصًا على مواصلة العمل بشكلٍ "طبيعي" بالرغم من وضع البطولة.

وقال مازحًا: "سأتمنى حظًا موافقًا لقدمي قبل كلّ حصّة. لكنّ ذلك جزء من اللعبة. كان خطأً منّا أن اختبرنا الإطار القاسي في تلك الظروف".

وأضاف: "لم يكن ذلك سيّئًا بالنسبة إلينا، مثّل ذلك مجازفة بعض الشيء. لكنّ ذلك ما أردت فعله، أردت أن تكون عطلة نهاية أسبوع طبيعيّة، وأن أسعى وراء بعض الأداء الإضافي".

واختتم بالقول: "لكنّني أشعر بأنّ الغد سيكون طبيعيًا، ربّما بعض الأوجاع. لكنّ ذلك جزء من اللعبة".

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موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله

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