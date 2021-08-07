كوارتارارو "لن يقتل نفسه" بالضغط في سباق جائزة ستيريا الممطر

اعترف كوارتارارو بعد التجارب الحرّة الثانية الممطرة في النمسا يوم الجمعة أنّ الوضع كان كابوسيًا بالنسبة إليه كونه لم يتمتّع بأيّ تماسكٍ في تلك الظروف.

ومن المنتظر أن تتهاطل الأمطار في سباق الأحد، حيث يأمل درّاج ياماها أن تتهاطل الأمطار بغزارة كون الدرّاجة تكون أفضل في تلك الظروف بالمقارنة مع ما تكون عليه عندما تكون الحلبة في طور الجفاف مثلما حدث في التجارب الثانية.

وبعد تأهّله ثالثًا، يشعر كوارتارارو أنّ سباق الأحد الممطر سيتمحور حول "تحقيق أفضل مركزٍ ممكن" وعدم تجاوز الحدود.

وقال الفرنسي عندما سُئل عن ثقل السباق الممطر عليه: "لا أفكّر في ذلك، لكن لو كان السباق جافًا فسيكون ذلك أفضل بكثير بالنسبة لي".

وأكمل: "لكن لو أمطرت، فإنّ الوضع هو ذاته بالنسبة للجميع. أعاني أكثر، لكنّنا هنا للعمل ومحاولة تحقيق أفضل مركزٍ ممكن. لن أقتل نفسي".

وأردف: "قمنا بعملٍ جيّد في السباقات الماضية، وتمتّعنا بشعورٍ جيّد عندما تهاطلت الأمطار بغزارة. لذا في حال أمطرت فآمل أن تُمطر بغزارة".

وأمضى كوارتارارو أغلب الجمعة والتجارب الحرّة الثالثة اليوم السبت وهو "يُعاني كثيرًا لإيقاف درّاجته"، لكنّه حقّق نقلة نوعيّة في نهاية الحصّة الثالثة وكان قادرًا على المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل، مُحقّقًا قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسي قبل أن يتمّ شطبه لتجاوزه حدود المسار.

في المقابل عرفت حظوظ زميله مافيريك فينياليس عثرة اليوم السبت، حيث أكمل التجارب الثالثة ثالثًا وقدّم وتيرة جيّدة.

لكنّه قال أنّ مشكلة غامضة في محرّكه تشكّلت في التجارب الرابعة ولم يكن لفريقه وقتٌ لحلّها، كما أنّ شعوره عند الكبح أصبح مختلفًا بالكامل عمّا كان عليه في التجارب الثالثة، ليتسبّب كلّ ذلك في اقتصاره على المركز التاسع على شبكة الانطلاق.

"حسنًا، ذلك سؤال رائع" قال فينياليس عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شرحه لكبوته، وأضاف: "صدقًا، ليس لديّ أيّ شرح. أودّ ذلك كونه مهم".

وأكمل: "يُمكنني أن أخبرك أنّ الشعور كان مختلفًا، خاصة مع المحرّك، لا أعلم السبب. عندما أبدأ بالضغط على عتلة الوقود، فهناك صوت قرقعة. حدّ ذلك من أدائي. قلت للفريق، لكن لم يكن لديهم وقتٌ كافٍ لفعل شيء ما".

وأردف: "بدأ ذلك في التجارب الرابعة ومن ثمّ قلت: حسنًا ذلك هو الوضع" في التصفيات. كان أغلب الاختلاف في مناطق الكبح بالمقارنة مع الحصّة الصباحيّة. لم يكن بوسعي الكبح ولا أعلم السبب".