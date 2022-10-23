كوارتارارو "لن يفقد الأمل" في إمكانية إحراز لقب هذا الموسم رغم فرصته البعيدة
قال فابيو كوارتارارو أنه "لن يستسلم" في سعيه للفوز بلقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" هذا الموسم بالرُغم من تراجعه بفارق 23 نقطة خلف فرانشيسكو بانيايا بعد سباق جائزة ماليزيا الكبرى.
حل دراج ياماها ثالثًا في سباق اليوم المثير على حلبة سيبانغ، وذلك بعد تأهله بالمركز الـ 12، ليضمن بذلك استمرار معركة اللقب حتى الجولة الختامية في فالنسيا في غضون أسبوعين.
ومع فوز بانيايا بالسباق، فإن تأخّر الفرنسي خلف دراج دوكاتي ازداد من 14 إلى 23 نقطة، ما يعني أن كوارتارارو ليس أمامه سوى الفوز في فالنسيا وأن يتواجد بانيايا في المركز الـ 15 أو أقل.
وبالحديث عن سباقه في ماليزيا، أوضح كوارتارارو أنه علم بأن عليه أن يكون عدائيًا في اللفة الأولى بعد أن شاهد بانيايا يتقدم من المركز التاسع إلى الثاني بالتوجه إلى المنعطف الأول وإلا ستتلاشى آماله بالدفاع عن لقبه هذا الموسم.
فقال: "الانطلاقة كانت حاسمة اليوم، اللفة الأولى، حيث قمنا بتغيير الاستراتيجية بالمقارنة مع أستراليا، حيث حاولنا الحفاظ على الإطارات من أجل المراحل الختامية، لكننا اليوم ضغطنا بقوة في البداية".
وأضاف: "تعيّن عليّ الضغط لثلاث أو أربع لفات حتى تجاوزت مارك (ماركيز). رأيت بيكو في وضع جيد للغاية عند منطقة الكبح الأولى، لذلك قلت في نفسي بأنه يجب أن أفعل شيئًا وإلا ستتلاشى فرصتي بتحقيق اللقب".
وتابع: "قمت بلفة أولى رائعة. الآن وبالرُغم من أننا بعيدون جدًا (في الترتيب)، إلا أنني لن أستسلم وأرغب بأن أنهي الموسم على نحوٍ جيد في فالنسيا".
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