كوارتارارو "لم يملك أيّ فرصة" للفوز بفوز فالنسيا الحاسم
يعتقد فابيو كواتارارو أنّه لم يملك أيّ فرصة للفوز بسباق جائزة فالنسيا الكبرى الحاسم للقب الموتو جي بي، لكنّه قال أنّه "لم يحظَ بأيّ شعورٍ بالندم" حول السباق.
بالرغم من سقوط جاك ميلر ومارك ماركيز أمامه، لم يكن كوارتارارو بطل موسم 2021 قادرًا على تحسين مركزه الرابع، وهو ما سمح لفرانشيسكو بانيايا بالظفر باللقب بحلوله تاسعًا.
وعندما سُئل إن كان بوسعه المنافسة على الفوز، أجاب: "كلّا، للأسف لا. قدّمنا وتيرة جيّدة، وتعافينا قليلًا إلى الأمام، لكنّنا عبرنا المنعطف الثاني بشكلٍ واسع مع جاك".
وأضاف: "ضغطت عندما تلامست مع بيكو، أردت دفع نفسي إلى الحدود القصوى. كنت على الحدود في تلك اللفّة، وكذلك طوال السباق ببساطة".
وأكمل: "لكن لست نادمًا على أيّ شيء لأنّني بذلت كلّ ما في وسعي اليوم وعندما تخسر اللقب هكذا في النهاية، فدائمًا ما تحتاج لإيجاد بعض الإيجابيّات، حتّى لو كانت 99 بالمئة من الأمور سلبيّة الآن".
وأردف: "الـ 1 بالمئة الإيجابي هو أنّني سأحتاج للانتظار أربعة أشهر قبل السباق الأوّل، سأكون متعطّشًا أكثر وسأتدرّب بقوّة، وسأجهّز نفسي وأنافس بقوّة في 2023".
وشوهد كوارتارارو يتّجه مباشرة لتهنئة غريمه بعد السباق مع انطلاق الاحتفالات الواسعة في الحلبة.
وقال الفرنسي أنّه في حين أنّ الدقائق الـ 15 الأولى التي تلت السباق كانت قاسية، إلّا أنّه "مقاتلٌ وفائزٌ" وسيتطلّع قدمًا لبدء تحضيراته للموسم المقبل.
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كوارتارارو "لم يملك أيّ فرصة" للفوز بفوز فالنسيا الحاسم
يعتقد فابيو كواتارارو أنّه لم يملك أيّ فرصة للفوز بسباق جائزة فالنسيا الكبرى الحاسم للقب الموتو جي بي، لكنّه قال أنّه "لم يحظَ بأيّ شعورٍ بالندم" حول السباق.
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