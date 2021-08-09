كوارتارارو "لم يكن بوسعه" تحقيق نتيجة أفضل من الثالث في ستيريا

تُعدّ حلبة ريد بُل رينغ من بين الأضعف ربّما بالنسبة لياماها في الروزنامة بأكملها، حيث تتعارض الخطوط المستقيمة ومناطق التسارع القويّة مع ضعف طاقة درّاجة "ام1".

وبعد معاناته من جولتَين كارثيّتين العام الماضي في النمسا، قدّم كوارتارارو أداءً قويًا طوال عطلة نهاية أسبوع جائزة ستيريا الكبرى، وتأهّل ثالثًا (بعد شطب زمنه الذي تواجد فيه في الصدارة لتجاوزه حدود المسار) وحلوله ثالثًا في السباق.

وبعد أن خاض معركة مع جاك ميلر درّاج دوكاتي في النصف الأوّل من السباق، سقط الأسترالي ليترك درّاج ياماه في مركزٍ ثالث مريح ليُعزّز أفضليّته في صدارة البطولة إلى 40 نقطة.

وقال الفرنسي: "أجل، كان سباقًا قاسيًا لأنّني عندما كنت خلف جاك فقد ارتكب خطأ صغيرًا عند المنعطف الأوّل وكان ذلك السبيل الوحيد لي للبقاء خلفه على الخطّ المستقيم".

وأضاف: "علمت أنّني كنت أعاني طوال الوقت في المنعطف الثالث، لكنّني كنت أقوى اليوم والأمس وكان بوسعي تجاوز مارك ماركيز قبل العلم الأحمر".

وأردف: "ومن ثمّ تجاوزت جاك وخضنا معركة راعة. خسرت الكثير بالمقارنة مع درّاجَي الصدارة، لكن لم يكن بوسعي القيام بعملٍ أفضل".

وأكمل: "لم يكن بوسعي البقاء مع جوان ولا مع خورخي. لذا أنا مسرورٌ بمنصّة التتويج هذه ونعلم الجوانب التي نحتاج للعمل عليها. لذا أنا سعيدٌ وأعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ رائع".

وبالنظر إلى جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري على ذات الحلبة، قال كوارتارارو أنّ على ياماها تحسين أداء الإطار الخلفي بعد معاناته أمسٍ الأحد.

وقال في هذا الصدد: "كنت هناك ضمن المعركة في السباق الأوّل خلف مارتن وكنت أدخل المنعطف الأخير بسرعة كبيرة".

وأكمل: "كنت أنظر إليه وأقول: إنّه يُحافظ على إطاره كثيرًا، وحالما يرفع الدرّاجة فإنّه يبتعد كثيرًا. لذا سُنحاول إدارة الوضع بأفضل شكلٍ ممكن. نعلم أنّنا لا نملك ذات إمكانيّات دوكاتي على صعيد التسارع، لكن منصّة التتويج تبقى مثاليّة هنا".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ وتيرتنا في التجارب جيّدة جدًا على الدوام، لكن عندما نصل إلى السباق فإنّنا لا نحظى بذات الشعور على صعيد الإطار الخلفيّ. أعتقد بأنّنا بعدما علمنا بذلك فإنّنا سنتفاعل للأسبوع المقبل وسيكون ذلك مهمًا".