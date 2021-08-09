تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا التالي / معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى أخبار عاجلة

كوارتارارو "لم يكن بوسعه" تحقيق نتيجة أفضل من الثالث في ستيريا

اعترف فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب بطولة العالم للموتو جي بي أنّه "لم يكن بوسعه تحقيق مركزٍ أفضل من الثالث في سباق جائزة ستيريا الكبرى أمسٍ الأحد.

كوارتارارو "لم يكن بوسعه" تحقيق نتيجة أفضل من الثالث في ستيريا

تُعدّ حلبة ريد بُل رينغ من بين الأضعف ربّما بالنسبة لياماها في الروزنامة بأكملها، حيث تتعارض الخطوط المستقيمة ومناطق التسارع القويّة مع ضعف طاقة درّاجة "ام1".

وبعد معاناته من جولتَين كارثيّتين العام الماضي في النمسا، قدّم كوارتارارو أداءً قويًا طوال عطلة نهاية أسبوع جائزة ستيريا الكبرى، وتأهّل ثالثًا (بعد شطب زمنه الذي تواجد فيه في الصدارة لتجاوزه حدود المسار) وحلوله ثالثًا في السباق.

وبعد أن خاض معركة مع جاك ميلر درّاج دوكاتي في النصف الأوّل من السباق، سقط الأسترالي ليترك درّاج ياماه في مركزٍ ثالث مريح ليُعزّز أفضليّته في صدارة البطولة إلى 40 نقطة.

وقال الفرنسي: "أجل، كان سباقًا قاسيًا لأنّني عندما كنت خلف جاك فقد ارتكب خطأ صغيرًا عند المنعطف الأوّل وكان ذلك السبيل الوحيد لي للبقاء خلفه على الخطّ المستقيم".

وأضاف: "علمت أنّني كنت أعاني طوال الوقت في المنعطف الثالث، لكنّني كنت أقوى اليوم والأمس وكان بوسعي تجاوز مارك ماركيز قبل العلم الأحمر".

وأردف: "ومن ثمّ تجاوزت جاك وخضنا معركة راعة. خسرت الكثير بالمقارنة مع درّاجَي الصدارة، لكن لم يكن بوسعي القيام بعملٍ أفضل".

وأكمل: "لم يكن بوسعي البقاء مع جوان ولا مع خورخي. لذا أنا مسرورٌ بمنصّة التتويج هذه ونعلم الجوانب التي نحتاج للعمل عليها. لذا أنا سعيدٌ وأعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ رائع".

وبالنظر إلى جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري على ذات الحلبة، قال كوارتارارو أنّ على ياماها تحسين أداء الإطار الخلفي بعد معاناته أمسٍ الأحد.

وقال في هذا الصدد: "كنت هناك ضمن المعركة في السباق الأوّل خلف مارتن وكنت أدخل المنعطف الأخير بسرعة كبيرة".

وأكمل: "كنت أنظر إليه وأقول: إنّه يُحافظ على إطاره كثيرًا، وحالما يرفع الدرّاجة فإنّه يبتعد كثيرًا. لذا سُنحاول إدارة الوضع بأفضل شكلٍ ممكن. نعلم أنّنا لا نملك ذات إمكانيّات دوكاتي على صعيد التسارع، لكن منصّة التتويج تبقى مثاليّة هنا".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ وتيرتنا في التجارب جيّدة جدًا على الدوام، لكن عندما نصل إلى السباق فإنّنا لا نحظى بذات الشعور على صعيد الإطار الخلفيّ. أعتقد بأنّنا بعدما علمنا بذلك فإنّنا سنتفاعل للأسبوع المقبل وسيكون ذلك مهمًا".

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا

المقال السابق

موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا

المقال التالي

معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي

معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نيوي: التسييس في مواجهة ريد بُل بلغ مستويات منقطعة النظير في الفورمولا واحد

5 س
2
فورمولا 1

تحليل: رحلة أوكون الصعبة قبل تحقيق فوزه الأوّل مع ألبين

2 س
3
فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

4
فورمولا 1

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية

5
جي تي البريطانية

جي تي البريطانية: الحارثي يفرض سيطرته ويحقق فوزًا مستحقًا بالسباق الأول مع عُمان ريسينغ

4 س
أحدث الأخبار
معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي
موتو جي بي

معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي

4 س
كوارتارارو "لم يكن بوسعه" تحقيق نتيجة أفضل من الثالث في ستيريا
موتو جي بي

كوارتارارو "لم يكن بوسعه" تحقيق نتيجة أفضل من الثالث في ستيريا

6 س
موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا
موتو جي بي

موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا

8 س
بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق
موتو جي بي

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

21 س
إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا
موتو جي بي

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

22 س
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

نيوي: التسييس في مواجهة ريد بُل بلغ مستويات منقطعة النظير في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

نيوي: التسييس في مواجهة ريد بُل بلغ مستويات منقطعة النظير في الفورمولا واحد

تحليل: رحلة أوكون الصعبة قبل تحقيق فوزه الأوّل مع ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: رحلة أوكون الصعبة قبل تحقيق فوزه الأوّل مع ألبين

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية
فورمولا 1 فورمولا 1

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية

جي تي البريطانية: الحارثي يفرض سيطرته ويحقق فوزًا مستحقًا بالسباق الأول مع عُمان ريسينغ
جي تي البريطانية جي تي البريطانية

جي تي البريطانية: الحارثي يفرض سيطرته ويحقق فوزًا مستحقًا بالسباق الأول مع عُمان ريسينغ

أحدث الأخبار

معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي

كوارتارارو "لم يكن بوسعه" تحقيق نتيجة أفضل من الثالث في ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو "لم يكن بوسعه" تحقيق نتيجة أفضل من الثالث في ستيريا

موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كيف لعب العلم الأحمر لصالح مارتن في سباق ستيريا

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق
موتو جي بي موتو جي بي

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.