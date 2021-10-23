كوارتارارو "لم يُجازف دون وعي" في تصفيات ميزانو

تعيّن على كوارتارارو المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات للمرّة الثانية فقط في مسيرته في الفئة العليا اليوم السبت بعد فشله في التواجد ضمن العشرة الأوائل في نهاية التجارب الثالثة الرطبة.

وبعد أن بدأ لفّته الأخيرة في القسم الأوّل وهو في المركز الـ 13، لم يكن بوسع كوارتارارو التقدّم أكثر، لكن تمّ إرجاعه إلى المركز الـ 15 بسبب خرقٍ للأعلام الصفراء في تلك اللفّة.

ويُمكن لكوارتارارو حسم اللقب غدًا السبت في حال سجّل ثلاث نقاطٍ أكثر من فرانشيسكو بانيايا صاحب قطب الانطلاق الأوّل، وقال أنّ أسوأ نتيجة تأهيليّة في مسيرته تعود إلى عدم ضغطه في القسم الأخير الرطب من الحلبة أثناء تواجده على إطارات ملساء.

وقال في هذا الصدد: "أنا محبطٌ، لكنّني أبقيت كلّ شيء بداخلي. عندما كنّا في التجارب الرابعة ورأيت إيكر ليكونا وبانيايا فقد كنت ثالثًا أو رابعًا وكانا هما أيضاً في القسم الأوّل من التصفيات".

وأضاف: "لذا قلت في نفسي: ستكون المهمّة صعبة. وفي النهاية حللت ثالثًا في القسم الأوّل من التصفيات. لن أقول بأنّ ذلك ما توقّعناه لأنّنا واجهنا بعض المتاعب، ولم نُجازف بما فيه الكفاية في المقاطع الأخيرة".

وأردف: "لكن يُمكنني تفهّم ذلك. حتى من دون وعي فإنّني لم أكن لأجازف على تلك البقع الرطبة ولهذا السبب لست محبطًا للغاية".

وأكمل: "كانت أجواء جافة ونحن على إطارات ملساء، لكنّني أحتاج للتحسّن من هذه الناحية. لكن يُمكنني القول بأنّني لم أكن أجازف من دون أن أعي ذلك، لأنّني كنت ثاني أسرع الدرّاجين في المقطع الأوّل".

ثمّ تابع: "لكنّ الظروف لم تتحسّن وكنت سريعًا حقًا. كنت أخسر كثيرًا في آخر مقطعين كون فيهما الكثير من البقع الرطبة، لذا لست قلقًا للغاية".