كوارتارارو لم يتوقّع تحقيق موربيديللي لقطب الانطلاق الأوّل في برشلونة

تفوّق كوارتارارو على موربيديللي في ستّ مناسبات هذا الموسم وأحرز قطب الانطلاق الأوّل مرّتين، لكنّه اكتفى بالتواجد خلف موربيديللي في تصفيات كتالونيا.

وكان موربيديللي الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 99 ثانية عبر تسجيله لـ 1:38.798 دقيقة، وتفوّق بـ 0.210 ثانية على كوارتارارو.

وقال كوارتارارو حول أدائه يوم السبت: "أنا سعيدٌ حقًا لأنّ الأمر الأهم في النهاية هو التواجد على الصفّ الأوّل".

وأضاف: "حقّقنا هدفنا. كان فرانكو سريعًا حقًا هذا اليوم، توقّعت أن يكون سريعًا في التصفيات، لكن ليس إلى هذه الدرجة".

وأردف: "في النهاية أنا سعيدٌ جدًا بالمركز الثاني ووتيرتنا جيّدةٌ لذا أنا سعيدٌ بيومي".

وباعترافه بصعوبة التغلّب على كوارتارارو في التصفيات، كان موربيديللي سعيدًا بإظهار أنّه الأفضل على صعيد السرعة النقيّة.

وقال الإيطالي حيال قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرته: "إنّه لشعورٌ رائعٌ أن تكون الأوّل. التصفيات هي السرعة النقيّة وأنا سعيدٌ حقًا لأنّني كنت الأسرع".

وأضاف: "دائمًا ما كان من الصعب التغلّب على فابيو في اللفّات السريعة، أنا سعيدٌ جدًا بلفّتي في هذه التصفيات، كان شعوري على الدرّاجة رائعًا، وكنت قادرًا على الضغط كثيرًا ودفع الإطارات".

من جانبه قال فالنتينو روسي، الذي أكمل حجز ياماها لصفّ الانطلاق الأوّل أنّه "حسّن أسلوب قيادته" في حصّة تجارب السبت.

وقال الإيطالي: "كان يوم سبتٍ جيّد. عندما تبدأ عطلة نهاية الأسبوع بدرّاجة تنافسيّة تمنحني شعورًا جيّدًا، فقد عملنا اليوم بشكلٍ جيّد كوننا أدخلنا بعض التغييرات التي أحببتها على الدرّاجة".

وأكمل: "كمّا حسّنت الخطوط التي أتّبعها وحسّنت أسلوب قيادتي. كما تمتّعت بوتيرة جيّدة في التجارب الحرّة الرابعة على الإطار المستهلك. لذا فإنّ الانطلاق من الصفّ الأوّل مهمٌ جدًا لأنّ المنعطف الأوّل بعيد، لذا نحتاج لبذل أقصى جهدنا في البداية ومحاولة تقديم سباقٍ جيّد".