كوارتارارو لم يتناول الطعام قبل سباق موتو جي بي الحاسم للقب

بعد معاناته من أسوأ تجارب تأهيليّة له في الموتو جي بي في الظروف الصعبة أمسٍ السبت في ميزانو، شقّ كوارتارارو طريقه إلى الأمام ليصل إلى المركز الخامس في المراحل الأخيرة من سباق الأحد.

ومع تصدّر فرانشيسكو بانيايا للسباق واتّجاهه لتحقيق الفوز فقد كان كوارتارارو يتّجه لعدم حسم اللقب.

لكنّ حادث درّاج دوكاتي في اللفّة الـ 23 أثناء محاولته الابتعاد عن الفائز في النهاية مارك ماركيز سمح لكوارتارارو بحسم لقب 2021 بعد حلوله رابعًا في السباق.

وبحديثه عن مقاربته للسباق، اعترف كوارتارارو أنّه واجه شعورًا مروّعًا صباح الأحد وواجه صعوبة لتناول أيّ شيء قبل السباق.

وقال الفرنسي: "كان ذلك صعبًا لأنّني قدّمت انطلاقة سيّئة ولم يسبق لي أن اختبرت الانطلاق في الموتو جي بي من هكذا مركزٍ متأخّر وأعتقد بأنّ ضغط الإطار الأمام يرتفع كثيرًا".

وأضاف: "وعندما كبحت فقد كدت أن أسقط في العديد من المرّات، لذا أن أكون قريبًا من منصّة التتويج لهو أمرٌ مدهش".

وأردف: "كانت تجربة جديدة، كما كان هناك الضغط بسبب البطولة اليوم وكان شعوري سيّئًا صباح اليوم".

ثمّ تابع: "لنقل أنّني عانيت من بعض الألم في بطني، هذه المرّة الأولى التي أواجه فيها صعوبة لتناول الطعام قبل السباق، لذا كان اليوم ضخمًا بالنسبة لي وتمكّنا من تحقيق بطولة العالم".

وأكمل: "أعتقد بأنّني سأرتاح من عبء محاولة أن أكون بطلًا للعالم من الآن فصاعدًا و سأستمتع بآخر سباقَين".

من جانبه كان بانيايا من أوّل المهنّئين لكوارتارارو لدى عودته إلى خطّ الحظائر في نهاية السباق، حيث اعترف الأخير بأنّ الفوز بالبطولة اليوم أثناء سقوط غريمه لم يكن ما أراده.

وقال في هذا الصدد: "إنّه شعورٌ رائع لأكون صادقًا، ليست لديّ كلمات".

وأضاف: "ليست هذه الطريقة التي أردت الفوز من خلالها كون بيكو سقط، لكنّنا تمكّنا من تقديم عامٍ رائع، وحقّقنا الكثير من الانتصارات ومنصّات التتويج والنتائج الرائعة".

وأردف: "بذلت كلّ ما في وسعي في النهاية للتواجد على منصّة التتويج، لكنّ ذلك كان صعبًا على إطاراتي المتآكلة، لكن لا أكترث، نحن أبطال العالم وكنت لأحلّ أخيرًا اليوم والشعور يبقى هو ذاته".

واختتم بالقول: "أنا في أفضل لحظات مسيرتي ولا أعلم ما عليّ قوله أصلًا الآن. لا أعلم ما يُمكنني قوله".