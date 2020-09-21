كوارتارارو لم يتلقّ أيّ تحذير حيال حدود المسار قبل عقوبته في سباق ميزانو

كان درّاج بيتروناس ياماها يخوض معركة على منصّة التتويج مع بول إسبارغارو وجوان مير خلال المراحل الأخيرة من السباق عندما تلقّى تحذيرًا بتجاوزه حدود المسار ثلاث مرّات.

وبعد قيامه بذلك مرّتين إضافيّتين، وجّهت إدارة السباق عقوبة اللفّة الطويلة لكوارتارارو في اللفّة الأخيرة بعد انتزاعه المركز الثالث من إسبارغارو في اللفّة السابقة.

لكنّ الفرنسي قال بأنّه لم يتلقّ أيّ تحذير مسبقٍ بخصوص خرق حدود المسار وأنّه تلقّى الرسالة التي تفيد بتطبيق العقوبة بعدما تجاوز المنعطف العاشر الذي يتضمّن المسلك الأطول، وهو ما كان يعني ترجمتها إلى عقوبة 3 ثوانٍ على زمنه.

وقال الفرنسي: "تلقيت عقوبة اللفّة الأطول، لكنّ إدارة السباق لم تُرسل لي أيّ تحذير بشأن حدود المسار".

وأضاف: "لذا كنت متفاجئًا. أنا سعيدٌ بسباقي لأنّني قاتلت حتّى النهاية من أجل منصّة التتويج وذلك جيّدٌ من جانبي".

وأكمل: "رأيت عقوبة اللفّة الطويلة في اللفّة الأخيرة عندما كنت على الخطّ المستقيم بعد المنعطف العاشر".

وأردف: "أعتقد بأنّ عليهم العمل على ذلك لأنّك عندما تتلقّى تحذيرًا بشأن حدود المسار فإنّك تُصبح أكثر حذرًا. لم أرَ أيّ تحذير وكان من الصعب التركيز بالنسبة لي".

ثمّ تابع: "عليهم العمل على ذلك كونك عندما تُشاهد سباق الموتو 3 فإنّك ترى رسائل على شاشة التلفاز، لكنّك تقود الدرّاجة ولا تشاهد التلفاز في تلك اللحظة".

وفنّد كوارتارارو إمكانيّة عدم انتباهه للرسالة، زاعمًا بأنّه كان ينظر إلى شاشة درّاجته في ثلاث مناسبات كلّ لفّة.