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كوارتارارو: لقب الموتو جي بي سيتبخّر إن لم أجازف في سباق جائزة أوروبا الكبرى

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كوارتارارو: لقب الموتو جي بي سيتبخّر إن لم أجازف في سباق جائزة أوروبا الكبرى

قال فابيو كوارتارارو أنّ فرصه في المنافسة على لقب بطولة العالم للموتو جي بي ستتبخّر إن لم يُجازف كثيرًا عند انطلاقه من المركز الـ 11 في سباق جائزة أوروبا الكبرى.

عانى درّاج بيتروناس في الأجواء الرطبة طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكان محظوظًا بالعبور بشكلٍ مباشر إلى القسم الثاني من التصفيات نتيجة التجارب الحرّة الثانية الجافة يوم الجمعة.

ومع بقاء الحلبة مبتلّة في التصفيات، تراجع كوارتارارو إلى الخلف وكان على بُعد 1.5 ثانية عن زمن قطب الانطلاق الأوّل.

في الأثناء سينطلق منافساه على اللقب أليكس رينز والمتصدّر جوان مير من المركزين الثاني والخامس على التوالي.

وقال كوارتارارو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ليس لديّ شيء لأخسره بالنظر إلى مركزي اليوم. هدفي هو الفوز بالبطولة، ولو لم أجازف غدًا فسينتهي الحلم".

وأكمل: "لذا أريد تقديم أفضل أداء ممكن. بالطبع سأحاول خوض حصّة تحمية جيّدة، وهو ما سيكون مهمًا. لكنّ الأهمّ لنا غدًا هو تقديم سباقٍ جيّد".

وقال كوارتارارو أنّه "حاول فعل كلّ شيء" على متن درّاجته ياماها من أجل تحسين "شعوره السيّئ" في الأجواء الرطبة، لكنّ ذلك لم يُفلح.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّني حاولت فعل كلّ شيء كدرّاجٍ على الدرّاجة. سواءً الميلان أو الكبح أو كلّ شيء وبقي الشعور هو ذاته".

وأكمل: "دائمًا ما أفقد السيطرة على المقدّمة أو الإطار الخلفيّ وأنزلق طوال الوقت".

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