كوارتارارو: لدينا مشاكل "لا يُمكن حلّها" على درّاجة ياماها في الأمطار

تذمّر الدرّاج الفرنسي الجمعة الماضية خلال التجارب الحرّة الممطرة لجائزة ستيريا الكبرى من أنّ تلك الأجواء مثّلت "كابوسًا" بالنسبة له بسبب افتقاره للثقة في درّاجته "ام1".

وجاءت عاصفة ممطرة مفاجئة لتتسبّب في تعويم حلبة ريد بُل رينغ في بداية التجارب الحرّة الثانية اليوم الجمعة، بالرغم من أنّ الحلبة جفّت بنهاية الحصّة.

ويُعاني درّاجو ياماها تحديدًا في تلك الظروف، حيث اعترف كوارتارارو أنّ عليه "اختبار شيء مختلف" من أجل تحسين أدائه في تلك الظروف كون مشاكله تتواصل.

وقال في هذا الصدد: "أجل، لم يكن اليوم الأفضل كون شعوري هذا الصباح كان رائعًا في الأجواء الجافة".

وأضاف: "لكنّني لا أزال أفتقر للثقة في الأمطار. لدينا مشكلة لا يُمكننا حلّها في الأجواء الممطرة وعلينا اختبار أشياء مختلفة حقًا لمحاولة إيجاد حلٍ إن كان هناك أصلًا".

وأردف: "لكنّني لا أحظى بشعورٍ جيّد في الأمطار، حتّى في النهاية فقد كنت تاسعًا لكنّ شعوري لم يكن رائعًا. لذا سأبذل قصارى جهدي لتحسين شعوري".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسعه شرح المشكلة، قال كوارتارارو: "أجل، المشكلة في الشعور بالقسم الخلفي، أشعر بأنّه لا يُوجد تماسك بالدخول إلى المنعطف. ليست لديّ ثقة للتمتّع بسرعة عالية في المنعطف".

وأكمل: "نعلم أنّ السرعة في المنعطف في الظروف الممطرة مهمّة جدًا. الشعور مروّع عند الميلان بالدرّاجة. نحتاج لتحسين ذلك لنكون أسرع في الأمطار".

وكان كوارتارارو قد أوقف درّاجته إلى جانب المسار في حصّة الأولى، لكنّه قال بأنّه لم يُواجه مشكلة كبيرة على درّاجته، حيث تسبّب عدم نقل الغيار في منحه شعورًا غريبًا بالمحرّك وهو ما دفعه لإيقاف الدرّاجة كإجراء احترازي.