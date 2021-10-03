كوارتارارو لا يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا المثالية مؤخرًا في "الموتو جي بي"

سجّل بانيايا قطب الانطلاق الأول في ثلاث مناسبات منذ جائزة أراغون الكبرى، حيث ترجم الاثنين الأخيرين إلى فوزين متتاليين ليقلّص الفارق خلف كوارتارارو إلى 48 نقطة مع بقاء 4 سباقات على نهاية الموسم.

وقد هيمن دراج دوكاتي على التصفيات في أوستن بالأمس، متفوقًا على كوارتارارو دراج ياماها بفارق 0.348 ثانية.

ومع وتيرة السباق القوية التي أظهرها بانيايا في التجارب الحرة الرابعة بجوار دراجين أمثال كوارتارارو، صاحب المركز الثالث مارك ماركيز وجاك ميلر في المركز العاشر، فإنّ الإيطالي يتواجد في موقع قوي لتقليص تأخّره أكثر في سباق اليوم الممتد لـ 20 لفة.

مع ذلك، وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما بدأ الآن يشعر بالضغط من وتيرة بانيايا، قال كوارتارارو: "لأكون صريحًا، لا في الحقيقة".

وأضاف: "إنه يقوم بعمل مثالي منذ جولة أراغون. وأحرز قطب الانطلاق الأول ثلاث مرات، إلى جانب انتصارين، لا يمكن أن يكون الوضع أفضل من ذلك".

وتابع: "لكنني بصراحة أحظى بشعور جيّد على هذه الحلبة أيضاً. كما أنّك تشعر ببعض التوتّر الطبيعي في أيام الأحد قبل السباقات. فقد كنت متوترًا أكثر من المعتاد قبل سباق ميزانو، لكنّ ذلك أمر طبيعي".

وأكمل: "نقترب أكثر من نهاية الموسم، وتشعر بذلك التوتر حتمًا. لكن وبمجرد أن أبدأ السباق، يعود شعوري طبيعيًا، لذلك لا فارق كبير في الوقت الحالي".

في المقابل، اعترف كوارتارارو بأنّ انطلاقه من الصف الأول - للمرة الـ 14 هذا الموسم - يأتي كمفاجأة بالنسبة له، وكذلك لفة بانيايا بزمن دقيقتين و02.781 ثانية.

فقال: "نعم، لم أتوقع التواجد على الصف الأول ولم أتوقّع كذلك أن يسجّل بيكو هذا الزمن. واجهت بعض المشاكل في طلعتي الأولى، ومن ثمّ قررت الضغط".