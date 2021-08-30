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كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021

اعترف فابيو كوارتارارو الفائز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى أنّه "لا يريد التفكير بعد الآن" في لقب موسم 2021 من بطولة الموتو جي بي بالرغم من توسيعه لصدارته إلى 65 نقطة بعد سيطرته على مجريات سباق سيلفرستون.

كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021

شقّ كوارتارارو طريقه نحو انتصاره الخامس في موسم 2021 ليُوسّع أفضليّته بشكلٍ مريح أكثر مع بقاء ستّ جولات مبدئيًا على نهاية الموسم.

واعترف أقرب ملاحقيه جوان مير حامل لقب الموسم الماضي بعد مركزه التاسع المخيّب في سيلفرستون بأنّ لقب 2021 أصبح بعيد المنال الآن.

وعندما سُئل إن كان الفوز في سيلفرستون الأكثر أهميّة بين انتصاراته الخمسة، قال كوارتارارو أنّه كذلك بالفعل بالنظر إلى تأثيرات ذلك على آماله في البطولة، لكنّه لا يريد التفكير في اللقب بعد الآن في السباقات المقبلة كونه يستمتع بالمنافسة على الانتصارات كثيرًا.

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"أجل، لكنّني لا أركّز على البطولة" قال الفرنسي عندما سُئل عن انتصاره في سيلفرستون على صعيد آماله في البطولة.

وأضاف: "لكن بالطبع بالنظر إلى أنّك بدأت الجولة بأفضليّة 47 نقطة وأكملتها بفارق 65 فذلك الأمر الأكثر أهميّة بالطبع".

ثمّ تابع: "لكن أجل، أشعر أنّني قبل بدء السباق كنت أقول في نفسي أنّ عليّ عدم التفكير في البطولة على الأقلّ إلى ما بعد ميزانو".

وأردف: "في الحقيقة لا أريد التفكير في البطولة بعد الآن، لأنّني أستمتع بالمنافسة وأحظى بشعورٍ جيّد على الدرّاجة. لذا سأتوجّه إلى السباق المقبل كما لو أنّه الأوّل وسأستمتع به. أنا سعيدٌ جدًا".

وقد يكون بوسع كوارتارارو الحلول ثالثًا في جميع السباقات المقبلة والفوز بالبطولة، لكنّه أصرّ على حقيقة عدم تأثير ذلك على مقاربته، بالرغم من أنّه اعترق بأنّ أفضليّته على صعيد النقاط تمنحه هامشًا ليكون محافظًا أكثر في السباقات في حال احتاج لذلك.

وقال الفرنسي: "لن أغيّر مقاربتي لأنّني أستمتع بالقتال على الانتصارات. ستأتي البطولة في حال واصلت تقديم تلك النتائج".

وأكمل: "بالطبع إن شعرت بأنّه من غير الممكن تحقيق الفوز في سباقٍ ما، فلن أرتكب خطأً غبيًا. ستبقى مقاربتي على حالها، لكنّني أعلم بالطبع أنّ لديّ هامشًا للاستعانة به".

واختتم بالقول: "لكنّ مقاربتي ستكون الوصول إلى الحلبة ورؤية مستوانا وإن كانت لدينا فرصة للمنافسة على الفوز أو منصّة التتويج".

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