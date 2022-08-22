كوارتارارو كان "في وضع التصفيات" في سباق النمسا

كان من المتوقّع أن يُعاني حامل اللقب على الحلبة النمساويّة بالنظر إلى متطلّباتها العالية على صعيد طاقة المحرّك.

لكنّ درّاج ياماها حقّق المركز الثاني بفارق 0.492 ثانية فقط عن الفائز فرانشيسكو بانيايا.

وأصبح كوارتارارو متقدّمًا بـ 32 نقطة الآن على أليكس إسبارغارو في صدارة الترتيب العام بعد حلول الأخير سادسًا في السباق، بالرغم من أنّ الفرنسي اعترف بأنّه احتاج للتواجد على الحدود القصوى طوال السباق من أجل وضع نفسه في دائرة المعركة على منصّة التتويج.

وقال الفرنسي: "أعتبر هذا أحد أفضل سباقاتي بالتأكيد، لكن من الصعب للغاية تقديم سباقات كهذه".

وأردف: "أدفع نفسي إلى الحدود القصوى، كدت أن أسقط عدّة مرّات، والقيادة بهذا الشكل مجهدة جدًا جسديًا".

وأكمل: "كنت في وضع التصفيات في كلّ لفّة. لذا بالطبع أنا سعيدٌ جدًا، لكنّ هذه الحلبة قاسية".

ثمّ تابع: "هناك الكثير من نقاط التسارع. لكنّني أشعر بالسعادة كذلك لأنّني قدّمت انطلاقة جيّدة، بالرغم من أنّ اللفّات الأولى لم تكن جيّدة جدًا، ومن ثمّ بدأت بتحقيق تقدّمٍ رائع".

وأردف: "كنت لأخوض معركة رائعة مع بانيايا لو تبقت بضع لفّات إضافيّة. لكنّني كنت على الحدود القصوى في كلّ مكان، وللأسف نخسر الكثير في نقاط التسارع والخطوط المستقيمة".