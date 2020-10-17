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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى / أخبار عاجلة

كوارتارارو كان خائفًا من الوقوف بعد حادثه المؤلم في التجارب الثالثة

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كوارتارارو كان خائفًا من الوقوف بعد حادثه المؤلم في التجارب الثالثة
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قال فابيو كوارتارارو الحائز على قطب الانطلاق الأوّل لجائزة أراغون الكبرى أنّ حادثه الغريب في التجارب الثالثة لم يكن نتيجة ضغطه بشكلٍ مفرط في الأجواء الباردة، لكنّه كان خائفًا من إمكانيّة تعرّضه لإصابة.

كاد أن ينتهي يوم السبت بكارثة بالنسبة لكوارتارارو عندما تعرّض لحادث قوي عند المنعطف الـ 14 خلال التجارب الثالثة، حيث تمّ نقله إلى المركز الطبيّ على النقّالة ليخضع للمزيد من الفحوصات.

لكنّه لم يُصب بأيّ سكر وجابه الألم في فخذه ليشقّ طريقه نحو قطب الانطلاق الأوّل العاشر بفارق 0.046 ثانية عن مافيريك فينياليس درّاج ياماها.

وبحديثه عن الحادثة، قال كوارتارارو: "أعتقد بأنّني لم أرتكب أيّ خطأ. ليس الأمر كما لو أنّني كبحت متأخّرًا بـ 20 مترًا أو كبحت بقوّة أكبر. فعلت بالضبط ما فعلته في اللفّة التي قبلها، لكن بضغط مكابح أكثر بأقلّ من بارٍ واحد وسقطت".

وأضاف: "كانت الظروف مخادعة حقًا، تحتاج لأن تكون دقيقًا وأردت الضغط هذا الصباح على متن إطارات مستهلكة، لكنّني تعرّضت لذلك الحادث. لم نستخدم إطارًا ليّنًا جديدًا حتّى من أجل الضغط، كوننا علمنا أنّنا سنعبر بسهولة إلى القسم الثاني من التصفيات".

واعترف كوارتارارو بأنّه كان خائفًا من الوقوف على قدميه في البداية، لكنّه أدرك سريعًا بأنّ آماله في تحقيق اللقب لم تتبدّد بسبب إصابة.

وعندما سُئل إن كان قد شعر حينها بأنّ آماله بتحقيق اللقب تبخّرت، أجاب: "كلّا، لأنّني علمت أنّني لم أكسر أيّ شيء. علمت بأنّني سأعاني الكثير من الألم، كونني عندما أردت الوقوف فقد كنت خائفًا، لأنّني وقفت ووضعت كامل وزني على قدمٍ واحد ولم يكن الشعور جيّدًا".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أراغون الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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