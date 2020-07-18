كوارتارارو: قيادة درّاجة ياماها "أصعب" من العام الماضي

لم يكن يوم كوارتارارو رائعًا في تجارب الجمعة من جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة خيريز، حيث اكتفى بالمركز الـ 17 في الحصّة الأولى بعد أن خسر 20 دقيقة منها كعقوبة لتجاربه غير القانونيّة الشهر الماضي.

واعترف الفرنسيّ أنّ الشعور "كان غريبًا" في الحصّة الأولى على متن الدرّاجة، قبل أن يسمح له تغييرٌ في الإعدادات بخطف المركز الثاني في فترة ما بعد الظهر، بالرغم من أنّه يبقى في المركز الـ 15 في جدول الأزمنة المزدوج.

وبتعليقه على درّاجة ياماها لموسم 2020، التي اعترف يوم الأربعاء بأنّها ليست الدرّاجة التي يجب التغلّب عليها في الوقت الحاضر، قال الفرنسيّ الشاب: "لا أعتقد بأنّها مثل درّاجة 2019، التي يُمكننا القول بأنّه يسهل قيادتها".

وأضاف: "بالنسبة لي قيادة درّاجة هذا العام أصعب من درّاجة العام الماضي. لذا أعتقد بأنّ الجميع يحتاج لتغيير رأيه بأنّ ياماها درّاجة تسهل قيادتها".

وأكمل: "لا يُمكنني تحديد نقاط قوّة وضعف الدرّاجة. بالطبع نعلم أنّ نقطة ضعفنا هي السرعة القصوى، لكنّنا نعمل على ذلك وهناك نقاط إيجابيّة سنراها بعض بضعة سباقات".

وبالرغم من أنّ خيريز لا تُعتبر حلبة متطلّبة للطاقة بالنظر إلى افتقارها للخطوط المستقيمة الطويلة، فإنّ أقصى سرعة لدرّاجة ياماها في الحصّة الثانية كانت من نصيب فرانكو موربيديلي بـ 287.2 كلم/س، أي أبطأ بقرابة 10 كلم/س من أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي.

وقال كوارتارارو أنّ الخطوة التي حقّقتها ياماها على صعيد المحرّك أُغفلت بتحسّن مافسيها في هذا الجانب، حيث عبّر عن تخوّفه من إمكانيّة اتّساع الفجوة على الحلبات السريعة.

وقال بخصوص طاقة ياماها: "المشكلة هي ذاتها مثل العام الماضي. أشعر أنّ ياماها حقّقت خطوة صغيرة على صعيد السرعة القصوى، لكنّ العلامات الأخرى حقّقت خطوة هي الأخرى".

وأضاف: "نحن متأخّرون بـ 12 كلم/س هنا، أنا متخوّفٌ بعض الشيء من أن يكون الفارق 20 كلم/س في برشلونة".

وأكمل: "لكن مثلما قلت فإنّنا نحتاج للتفكير في درّاجتنا وقدراتنا، وعدم النظر إلى الآخرين".