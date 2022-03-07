كوارتارارو "قلقٌ" حيال ياماها بعد جولة قطر الافتتاحيّة الصعبة

لم يُخفِ كوارتارارو عدم سعادته بالافتقار الواضح للتقدّم من جانب ياماها على صعيد تعزيز سرعتها القصوى وقال خلال التجارب الشتويّة أنّه وصل بالفعل إلى الحدود القصوى لدرّاجة "ام1" لموسم 2022ز

ولم يتمكّن حامل اللقب من التأهّل في مركزٍ أفضل من الـ 11 في الجولة الافتتاحيّة في قطر، لكنّ منافسيه توقّعوا أن يكون قويًا في السباق.

لكنّ كوارتارارو لم يتمكّن من التقدّم أكثر من المركز السابع بعد لفّة أولى قويّة، وتراجع في النهاية إلى المركز الثامن بفارق 0.007 ثانية خلف يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.

ومع حلول جميع المصنّعين الخمسة الآخرين أمامه في سباق الأحد، اعترف كوارتارارو بأنّه "لا يُمكنه التحلّي بالثقة في الحزمة التي لديه" بالتقدّم على الأمام.

وقال الفرنسي: "حسنًا، بالنظر إلى فوزنا بالسباقين هنا العام الماضي، أمّا الآن فقد حللنا متأخّرين، بالطبع أنا قلق".

وأضاف: "لن أقول أنّني واثق. انطلقنا من الصفّ الرابع بعد أن اضطررنا للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات في قطر".

وأكمل: "سأقول بأنّه لا يُمكنني أن أكون واثقًا للغاية. لكنّني سأقول على الدوام بأنّني لست مهندسًا".

وأردف: "عملي هو تقديم أداء بنسبة 100 بالمئة والتركيز في كلّ سباق وكلّ ظروف، سواءً نافست على الفوز أو المركز الثالث، أو الخامس أو التاسع".

ثمّ تابع: "سأبذل كلّ ما في وسعي بالتأكيد مهما كان الموقع الذي أنا فيه".

وبشرحه لما سار على نحوٍ خاطئ في السباق، قال كوارتارارو أنّ ضغط إطاره الأمامي ارتفع بشكلٍ مفرط بعد لفّتين فقط.

وعادة ما واجه درّاجو ياماها هذه المشكلة في السباقات المتقاربة، كما يمنعهم الافتقار للسرعة القصوى من القدرة على التجاوز على الخطوط المستقيمة.

ولا تُعدّ هذه بالمشكلة الجديدة على كوارتارارو، حيث تدمّر سباقه في أراغون 2020 بسبب ذات المشكلة.