كوارتارارو: قرار 2027 "ساعدني ذهنيًا" وسط معاناة ياماها

وفقًا لما أورده موقعنا "موتورسبورت.كوم" فقد اتفق كوارتارارو بالفعل على الانضمام إلى فريق هوندا مع بداية حقبة محركات 850 سي سي في 2027، رغم أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد.

وعند تأكيد الصفقة، سيُمثّل ذلك نهاية علاقته الطويلة مع ياماها، والتي تعود إلى ظهوره الأول في الفئة الأولى عام 2019.

ورغم تتويجه بلقبه الأول مع ياماها في 2021، تزايد شعور كوارتارارو بالإحباط في ظل تراجع القدرة التنافسية للعلامة اليابانية في بطولة الموتو جي بي.

وأجرت ياماها تعديلات شاملة على دراجتها "ام1" خلال الشتاء، وقدمت محرك "في4" جديدًا، لكن الانطباعات الأولية في الاختبارات كانت سلبية إلى حد كبير، إذ أقر كوارتارارو بأن الدراجة الجديدة أبطأ بسبعة أعشار الثانية من سابقتها في المسافات الطويلة.

وعندما سُئل مازحًا عن هوندا عشية انطلاق موسم تايلاند هذا الأسبوع، قال: "أعتقد أنها دراجة جيدة".

وعند الضغط عليه أكثر، أكد الفرنسي أنه حسم قراره بشأن 2027، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل خططه المقبلة.

وقال: "لا أستطيع أن أخبركم بالكثير عن مستقبلي. يمكنني القول إن قراري واضح، وقد ساعدني ذلك ذهنيًا، لكن لن يخرج مني شيء آخر بشأن مستقبلي."

أنهى كوارتارارو اختبارات بوريرام الأسبوع الماضي في المركز السابع عشر، خلف أفضل دراجات ياماها بقيادة جاك ميلر بمركز واحد. وكان الفارق بين دراجتي ياماها والصدارة أكثر من ثانية كاملة، حيث سجل ماركو بيزيكي أفضل زمن على متن دراجة فريق أبريليا الرسمي.

واعترف كوارتارارو بصعوبة وضع أهداف واضحة لهذا الأسبوع في ظل الوضع الحالي لياماها في البطولة.

وقال: "التوقع الحقيقي هو عدم وجود توقعات. لا أعتقد أننا في موقع يسمح لنا بالتفكير في نتيجة معينة. ليس لدي توقعات. أحاول فقط أن أبقى هادئًا وأحقق أقصى ما يمكنني تحقيقه".

وعند سؤاله عما إذا كان من الصعب الحفاظ على هدوئه، أجاب: "أجل، لأنني أعرف إمكاناتي. أعرف ما يمكنني فعله في لفة واحدة وفي السباقات. لكن الأمر صعب لأننا لسنا في موقع يسمح لنا بأن نكون سريعين.

وأضاف: "عندما جربنا دراجة في4 في برشلونة في سبتمبر، لم يكن الشعور رائعًا لأن المشروع كان جديدًا تمامًا".

وأكمل: "لكن الإحساس الآن مشابه جدًا لما كان عليه في سبتمبر. كنا نتوقع بالطبع تحقيق خطوات أكبر بكثير، لكن للأسف لم يحدث ذلك. لذلك نحن نبدأ الموسم أبطأ بكثير من العام الماضي".