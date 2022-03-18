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موتو جي بي / جائزة إندونيسيا الكبرى تقرير التجارب

كوارتارارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في مانداليكا

أكمل فابيو كوارتارارو حامل لقب الموتو جي بي اليوم الأوّل المختلط من جائزة إندونيسيا الكبرى لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي في الصدارة بالرغم من مواجهته لمتاعب في الدرّاجة في التجارب الحرّة الثانية.

كوارتارارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في مانداليكا

مع إقامة حصّتي الموتو 2 والموتو 3 قبل التجارب الحرّة الثانية، أصبح المسار نظيفًا أكثر وكان تحسّن الأزمنة فوريًا نتيجة لذلك.

ووضع يوهان زاركو درّاج براماك المعيار مبكّرًا بتسجيله 1:33.310 دقيقة، وهو ما كان أسرع بعُشرٍ من الثانية من زمن بول إسبارغارو من الحصّة الأولى.

وفي ذات الوقت توقّفت درّاجة كوارتارارو حامل اللقب عند المنعطف الخامس.

وفاقم ذلك مشاكله حتّى تلك المرحلة، وذلك على إثر اكتفائه بالمركز الـ 16 في الحصّة الأولى.

وبعد أن خسر حوالي 10 دقائق، عاد الفرنسي على متن درّاجته ياماها الثانية، واستخدم إطارات سوفت مستهلكة وبدأ بتسجيل بعض اللفّات السريعة.

وقفز كوارتارارو نتيجة لذلك إلى المركز الرابع، قبل أن يشقّ طريقه إلى الصدارة مُسجّلًا 1:32.570 دقيقة.

وفي ظلّ توقّع الأرصاد الجويّة لهطول الأمطار يوم السبت، فقد عرفت الدقائق الأخيرة من الحصّة سلسلة من اللفّات السريعة من أجل محاولة الجميع ضمان مقعدٍ مباشرٍ في القسم الثاني من التصفيات.

لذا تغيّرت الصدارة مرارًا، لكنّ كوارتارارو خرج أوّلًا في النهاية مُسجّلًا 1:31.608 دقيقة ليُزيح زميله فرانكو موربيديللي عن الصدارة بـ 0.030 ثانية.

وأكمل يوهان زاركو ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة دوكاتي لموسم 2022، في حين ذهب المركز الرابع إلى خورخي مارتن صاحب قطب الانطلاق الأوّل في قطر.

وقفز إنيا باستيانيني الفائز بسباق قطر إلى المركز الخامس قبل أن يسقط في اللحظات الأخيرة، في حين حلّ جاك ميلر سادسًا.

وذهب المركز السابع إلى أليكس إسبارغارو على متن درّاجة أبريليا، وتقدّم الإسباني على ثنائيّ كاي تي ام براد بيندر وميغيل أوليفيرا، في حين أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل لصالح سوزوكي.

في الأثناء اكتفى مارك ماركيز بالمركز الـ 22 في الترتيب المزدوج بعد معاناته من حادث عند المنعطف الـ 11 في لفّته السريعة.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 1:31.608     169.373
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 18 1:31.638 0.030 0.030 169.318
3 5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 1:31.893 0.285 0.255 168.848
4 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 1:31.904 0.296 0.011 168.828
5 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 14 1:31.921 0.313 0.017 168.797
6 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 22 1:31.965 0.357 0.044 168.716
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:32.008 0.400 0.043 168.637
8 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام
 19 1:32.017 0.409 0.009 168.621
9 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 1:32.049 0.441 0.032 168.562
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:32.106 0.498 0.057 168.458
11 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 21 1:32.303 0.695 0.197 168.098
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:32.314 0.706 0.011 168.078
13 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19 1:32.344 0.736 0.030 168.023
14 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 18 1:32.418 0.810 0.074 167.889
15 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 20 1:32.471 0.863 0.053 167.793
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 22 1:32.554 0.946 0.083 167.642
17 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 19 1:32.557 0.949 0.003 167.637
18 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 20 1:32.626 1.018 0.069 167.512
19 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:32.628 1.020 0.002 167.508
20 36 Spain جوان مير سوزوكي 19 1:32.641 1.033 0.013 167.485
21 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:32.845 1.237 0.204 167.117
22 93 Spain مارك ماركيز هوندا 18 1:32.847 1.239 0.002 167.113
23 40 South Africa دارين بيندر ياماها 19 1:33.014 1.406 0.167 166.813
24 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 1:33.223 1.615 0.209 166.439
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