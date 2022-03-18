كوارتارارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في مانداليكا

مع إقامة حصّتي الموتو 2 والموتو 3 قبل التجارب الحرّة الثانية، أصبح المسار نظيفًا أكثر وكان تحسّن الأزمنة فوريًا نتيجة لذلك.

ووضع يوهان زاركو درّاج براماك المعيار مبكّرًا بتسجيله 1:33.310 دقيقة، وهو ما كان أسرع بعُشرٍ من الثانية من زمن بول إسبارغارو من الحصّة الأولى.

وفي ذات الوقت توقّفت درّاجة كوارتارارو حامل اللقب عند المنعطف الخامس.

وفاقم ذلك مشاكله حتّى تلك المرحلة، وذلك على إثر اكتفائه بالمركز الـ 16 في الحصّة الأولى.

وبعد أن خسر حوالي 10 دقائق، عاد الفرنسي على متن درّاجته ياماها الثانية، واستخدم إطارات سوفت مستهلكة وبدأ بتسجيل بعض اللفّات السريعة.

وقفز كوارتارارو نتيجة لذلك إلى المركز الرابع، قبل أن يشقّ طريقه إلى الصدارة مُسجّلًا 1:32.570 دقيقة.

وفي ظلّ توقّع الأرصاد الجويّة لهطول الأمطار يوم السبت، فقد عرفت الدقائق الأخيرة من الحصّة سلسلة من اللفّات السريعة من أجل محاولة الجميع ضمان مقعدٍ مباشرٍ في القسم الثاني من التصفيات.

لذا تغيّرت الصدارة مرارًا، لكنّ كوارتارارو خرج أوّلًا في النهاية مُسجّلًا 1:31.608 دقيقة ليُزيح زميله فرانكو موربيديللي عن الصدارة بـ 0.030 ثانية.

وأكمل يوهان زاركو ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة دوكاتي لموسم 2022، في حين ذهب المركز الرابع إلى خورخي مارتن صاحب قطب الانطلاق الأوّل في قطر.

وقفز إنيا باستيانيني الفائز بسباق قطر إلى المركز الخامس قبل أن يسقط في اللحظات الأخيرة، في حين حلّ جاك ميلر سادسًا.

وذهب المركز السابع إلى أليكس إسبارغارو على متن درّاجة أبريليا، وتقدّم الإسباني على ثنائيّ كاي تي ام براد بيندر وميغيل أوليفيرا، في حين أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل لصالح سوزوكي.

في الأثناء اكتفى مارك ماركيز بالمركز الـ 22 في الترتيب المزدوج بعد معاناته من حادث عند المنعطف الـ 11 في لفّته السريعة.

نتيجة الحصّة: