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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى / أخبار عاجلة

كوارتارارو: فينياليس كان "يحلق في عالم آخر" في قطر

قال فابيو كوارتارارو أنّ زميله ضمن صفوف الفريق المصنعي لياماها مافيريك فينياليس كان "يحلق في عالم آخر" ضمن مجريات جائزة قطر الكبرى، في الوقت الذي خاض فيه الفرنسي سباقًا كارثيًا إثر مشاكل تآكل الإطار.

كوارتارارو: فينياليس كان "يحلق في عالم آخر" في قطر

كان فينياليس متأخّرًا خلف زميله كوارتارارو مع انطلاقة سباق قطر الافتتاحي لموسم 2021 في "الموتو جي بي"، لكنّه تمكّن من شق طريقه من المركز السادس في نهاية اللفة الأولى ليتجاوز أربع دراجات لدوكاتي وكوارتارارو ويسجل فوزًا مستحقًا.

في المقابل، خرج كوارتارارو من المنافسة على منصة التتويج واكتفى بالمركز الخامس بعد تأثّره بتراجع تماسك الإطار الخلفي، الأمر الذي لم يختبره على الإطلاق مع درّاجة ياماها لهذا الموسم.

وقد أشار الفرنسي إلى أنّ ضغطه في النهاية من أجل التقدم على جاك ميلر دراج دوكاتي وأليكس رينز دراج سوزوكي لينتزع المركز الخامس أتى من "خبرته" في الأيام الصعبة التي واجهها في موسم 2020.

حيث قال: "في الواقع كنت أشعر بالقوة منذ البداية، وبمجرد أن تجاوزت جاك، كان بمقدور ملاحقة يوهان (زاركو) سريعًا".

وأضاف: "لكن كان بإمكاني كذلك الشعوة بتراجع تماسك الإطار الخلفي، وهو أمر لم أتوقعه، كوني لم أختبره في التجارب الشتوية أو التجارب الحرة هنا".

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وتابع: "كان الوضع كارثيًا تمامًا اليوم، عندما تجاوزني مافيريك، كان يحلق في عالم آخر ويتمتع بتماسك أكبر مني بكثير".

وأكمل: "تمكنت في النهاية من تجاوز ريز وميلر كوني كنت أقود بطريقة مختلفة في النهاية. وقد أتى ذلك من الخبرة التي اكتسبتها العام الماضي".

في المقابل، لا يجد كوارتارارو تفسيرًا لسبب تراجع أداء إطاره، إذ لا يشعر بأنّه كان يقود بقوة، كما أنّه "يعتريه الفضول" لتفقّد بيانات فينياليس للوقوف على سبب عدم مواجته لذات المشاكل.

حيث قال: "بصراحة، كانت قيادتي سلسلة من دون إفراط، حتى عندما كنت أتجاوز جاك. لم أكن أضغط على الإطار بشكل مفرط من أجل أن أتجاوز، ومع ذلك تراجع تماسك الإطار. وهذا ما لا أفهمه".

واختتم: "عندما رأيت مافيريك، وعندما تجاوزني، كنت أعاني، ولكنني لاحظت بأنه يضغط بشدة مع الإطار، وقلت ربما سيواجه تراجعًا مثلي لاحقًا. حتى أنني تحدثت ما فالنتينو (روسي) ووجدت أنه واجه ذات التراجع مثلي. لذا فإنه وضع غريب جدًا. وأنا في حيرة من أمري بالفعل".

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موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

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موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة قطر الكبرى
قائمة السائقين فابيو كوارتارارو
قائمة الفرق ياماها فاكتوري ريسينغ

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