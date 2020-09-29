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كوارتارارو: فوزي في كتالونيا "أفضل لحظة في حياتي"

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كوارتارارو: فوزي في كتالونيا "أفضل لحظة في حياتي"

قال فابيو كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها أنّ انتصاره في جائزة كتالونيا الكبرى كان "أفضل لحظة في حياته" و"أفضل" من انتصاره الأوّل في مسيرته في خيريز في يوليو الماضي.

سيطر كوارتارارو على أوّل جولتين من الموسم في خيريز، لكنّه عانى في السباقات الخمسة التالية، مكتفيًا بتسجيل 33 نقطة.

وأعاد الفرنسيّ موسمه إلى السكّة الصحيحة الأحد الماضي في كتالونيا عبر تحقيقه لفوزه الثالث في الموسم واستعادته لصدارة الترتيب العام.

وقال الفرنسيّ الشاب: "كانت أفضل لحظة في حياتي بكلّ صدق. أفضل من انتصارَي خيريز، لأنّك عندما تصل إلى الحلبة وتحظى بوقتٍ جيّد وتفوز فأنت تكون قد توقّعت ذلك الفوز مسبقًا".

وأضاف: "لكنّك تواجه خمسة سباقات صعبة إثر ذلك، وأن تصل إلى الفوز – وليس مجرّد منصّة التتويج – لهو أمرٌ رائع".

وأكمل: "تغمرني الكثير من المشاعر والأحاسيس وأفكّر في عائلتي التي تشاهدني. تحدّثت إلى شقيقي قبل الانطلاقة، لأنّني عدت إلى مكتبي وبعث لي برسالة".

ثمّ تابع: "كانت ثقتي عالية، وحظيت بشعورٍ جيّد وكانت العودة إلى الواجهة رائعة".

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