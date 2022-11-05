كوارتارارو فخور بدفاعه عن اللقب هذا الموسم بغض النظر عن نتيجة سباق فالنسيا الحاسم
قال فابيو كوارتارارو دراج ياماها أنه فخور بدفاعه عن لقب الموتو جي بي في 2022 بغض النظر عما سيحدث في سباق فالنسيا الختامي الحاسم، وذلك بعد تأهّله اليوم أمام فرانشيسكو بانيايا متصدر الترتيب.
يتأخّر الفرنسي بفارق 23 نقطة خلف بانيايا بالتوجه إلى سباق الغد، حيث يحتاج دراج ياماها إلى الفوز والأمل بأن يكمل غريمه السباق بالمركز الـ 15 أو أقل كي يحسم اللقب لصالحه.
فيما تأهّل كوارتارارو رابعًا اليوم بفارق 3 أعشار من الثانية عن مارتين المتصدر، بينما تواجد بانيايا على بعد عشر من الثانية خلف دراج ياماها في المركز الثامن.
وبالنظر إلى ما مضى من الموسم والأخذ في الحسبان المشاكل التي واجهها مع ياماها، فإن كوارتارارو راضٍ بموسمه بغض النظر عن النتيجة النهائية.
حيث قال عند سؤاله إذا كان فخورًا بدفاعه عن اللقب هذا الموسم: "نعم، بالطبع. اقترفت بعض الأخطاء، وارتكبنا البعض مع الفريق".
وأضاف: "لكن بالنظر إلى ما حدث معنا منذ بداية الموسم، أرى أنني سعيد جدًا بهذا الموسم وتعلمت الكثير من الأمور هذا العام".
وتابع: "لذلك وكما قلت، مهما يحدث في الغد خلال السباق، فسأكون سعيدًا جدًا".
هذا وأوضح كوارتارارو أنه لا يفكّر في النتيجة النهائية للبطولة ويركز فقط على الفوز بسباق الغد.
حيث قال: "لا أفكّر في الأمر كثيرًا. أفكر في الفوز. إذا حققت الفوز بالسباق، ربما يحدث أمر ما. لكن هدفي الأساسي هو المنافسة على الفوز وهو الأمر الوحيد بيدي وأنا فقط من بوسعه القيام به".
واختتم: "أشعر بالثقة، وأعتقد بأننا في موقع جيد بالفعل، وسننطلق من موقع جيد ولدينا الوتيرة، لذلك سيكون من المهم أن أنافس على الفوز حتى اللفة الأخيرة".
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