موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم

المشاركات
التعليقات
كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم

اعترف فابيو كوارتارارو بأنّه "لا يفكّر في الحقيقة" بمحاولة التفوّق على زميله المستقبلي مافيريك فينياليس في موسم 2020 في الموتو جي بي، وذلك قبل صعوده إلى صفوف الفريق المصنعي لياماها في 2021.

سينضمّ كوارتارارو إلى فينياليس ضمن صفوف الفريق المصنعي لياماها العام المُقبل، وذلك بعد توقيع كليهما للدفاع عن ألوان الفريق لموسمين.

وعلى الرُغم من سطوع نجمه كدرّاج ناشئ ضمن موسمه الأوّل في الموتو جي بي في 2019 مع بيتروناس ياماها، حيث حصد سبع منصات تتويج، إلّا أن كوارتارارو عجز عن تحقيق الفوز حتى الآن في الفئة العُليا، بينما أحرز فينياليس انتصارين وأكمل الموسم في المركز الثالث ضمن الترتيب العام بفارق ثلاثة مراكز أمام زميله المستقبلي.

اقرأ أيضاً:

مع ذلك، تمكّن كوارتارارو هذا الموسم من حصد ثلاثة انتصارات، حيث يتصدّر الترتيب العام بفارق ثماني نقاط، في حين تفوّق عليه فينياليس على الحلبة في مناسبة وحيدة فقط - عندما فاز الإسباني بجائزة إيميليا رومانيا.

وضمن حوارٍ حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي، قال كوارتارارو أنّ تركيزه "غير منصب" على موقعه بالمقارنة مع فينياليس، إذ يعتقد بأنّ ياماها تثق في قدراته.

"لا، لا أفكّر في الحقيقة حول ذلك الآن" قال كوارتارارو حين سُئِل عما إذا كان التفوق على فينياليس قبل أن يصبح زميله أمرًا ذا أهمية بالنسبة له.

وأضاف: " لقد قال في بداية الموسم أنّ من سيُنهي كأفضل درّاجي ياماها يعد أمرًا هامًا للغاية، لكنني في النهاية أقوم بعملي. لا تتواجد ياماها وحدها في البادوك، هنالك دوكاتي، سوزوكي، كاي تي ام، أبريليا. لذلك أّنت بحاجة للقيام بالأفضل، وأن تتقدم على الجميع. تركيزي لا ينصب مطلقًا على مافيريك".

وتابع: "أعتقد بأنّ ياماها تعاقدت معي كوني أقود درّاجتهم بطريقة جيّدة للغاية، فهم يعلمون أني لدي القدرة على المنافسة في الصدارة".

موربيديللي "يتطلّع قدمًا" لمنافسة روسي لموسم 2021

المقال السابق

موربيديللي "يتطلّع قدمًا" لمنافسة روسي لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية اليوم

ساينز: من يسخرون من انتقالي لفيراري "بوسعهم الضحك قدر ما شاؤوا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: من يسخرون من انتقالي لفيراري "بوسعهم الضحك قدر ما شاؤوا"

كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم

وولف تحدث إلى هورنر حول تعليقاته بشأن تفضيل مرسيدس لهاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف تحدث إلى هورنر حول تعليقاته بشأن تفضيل مرسيدس لهاميلتون

فيتيل منفتح على فكرة إقامة سباق بسيارة موحدة المواصفات لسائقي الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل منفتح على فكرة إقامة سباق بسيارة موحدة المواصفات لسائقي الفورمولا واحد

سيدل: الفورمولا واحد ليست بحاجة إلى وسائل اصطناعية لرفع الحماسة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: الفورمولا واحد ليست بحاجة إلى وسائل اصطناعية لرفع الحماسة

تحليل: لماذا قد تكون مغادرة هوندا الأخيرة للفورمولا واحد نهائيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل: لماذا قد تكون مغادرة هوندا الأخيرة للفورمولا واحد نهائيّة

أحدث الأخبار

كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم

موربيديللي "يتطلّع قدمًا" لمنافسة روسي لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موربيديللي "يتطلّع قدمًا" لمنافسة روسي لموسم 2021

موتو جي بي: بانيايا ينتقل إلى الفريق المصنعي لدوكاتي وزاركو إلى براماك لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: بانيايا ينتقل إلى الفريق المصنعي لدوكاتي وزاركو إلى براماك لموسم 2021

كوارتارارو: فوزي في كتالونيا "أفضل لحظة في حياتي"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: فوزي في كتالونيا "أفضل لحظة في حياتي"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ساينز: من يسخرون من انتقالي لفيراري "بوسعهم الضحك قدر ما شاؤوا"

2
موتو جي بي

كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم

25د
3
فورمولا 1

وولف تحدث إلى هورنر حول تعليقاته بشأن تفضيل مرسيدس لهاميلتون

4
فورمولا 1

فيتيل منفتح على فكرة إقامة سباق بسيارة موحدة المواصفات لسائقي الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

سيدل: الفورمولا واحد ليست بحاجة إلى وسائل اصطناعية لرفع الحماسة

أحدث الأخبار

كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم
موتو جي بي

كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم

موربيديللي "يتطلّع قدمًا" لمنافسة روسي لموسم 2021
موتو جي بي

موربيديللي "يتطلّع قدمًا" لمنافسة روسي لموسم 2021

موتو جي بي: بانيايا ينتقل إلى الفريق المصنعي لدوكاتي وزاركو إلى براماك لموسم 2021
موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا ينتقل إلى الفريق المصنعي لدوكاتي وزاركو إلى براماك لموسم 2021

كوارتارارو: فوزي في كتالونيا "أفضل لحظة في حياتي"
موتو جي بي

كوارتارارو: فوزي في كتالونيا "أفضل لحظة في حياتي"

روسي: آمالي بالمنافسة على لقب الموتو جي بي "انتهت" بعد حادثي في كتالونيا
موتو جي بي

روسي: آمالي بالمنافسة على لقب الموتو جي بي "انتهت" بعد حادثي في كتالونيا

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.