كوارتارارو "غير مهتم" بالتفوّق على زميله المستقبلي فينياليس في هذا الموسم

سينضمّ كوارتارارو إلى فينياليس ضمن صفوف الفريق المصنعي لياماها العام المُقبل، وذلك بعد توقيع كليهما للدفاع عن ألوان الفريق لموسمين.

وعلى الرُغم من سطوع نجمه كدرّاج ناشئ ضمن موسمه الأوّل في الموتو جي بي في 2019 مع بيتروناس ياماها، حيث حصد سبع منصات تتويج، إلّا أن كوارتارارو عجز عن تحقيق الفوز حتى الآن في الفئة العُليا، بينما أحرز فينياليس انتصارين وأكمل الموسم في المركز الثالث ضمن الترتيب العام بفارق ثلاثة مراكز أمام زميله المستقبلي.

مع ذلك، تمكّن كوارتارارو هذا الموسم من حصد ثلاثة انتصارات، حيث يتصدّر الترتيب العام بفارق ثماني نقاط، في حين تفوّق عليه فينياليس على الحلبة في مناسبة وحيدة فقط - عندما فاز الإسباني بجائزة إيميليا رومانيا.

وضمن حوارٍ حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي، قال كوارتارارو أنّ تركيزه "غير منصب" على موقعه بالمقارنة مع فينياليس، إذ يعتقد بأنّ ياماها تثق في قدراته.

"لا، لا أفكّر في الحقيقة حول ذلك الآن" قال كوارتارارو حين سُئِل عما إذا كان التفوق على فينياليس قبل أن يصبح زميله أمرًا ذا أهمية بالنسبة له.

وأضاف: " لقد قال في بداية الموسم أنّ من سيُنهي كأفضل درّاجي ياماها يعد أمرًا هامًا للغاية، لكنني في النهاية أقوم بعملي. لا تتواجد ياماها وحدها في البادوك، هنالك دوكاتي، سوزوكي، كاي تي ام، أبريليا. لذلك أّنت بحاجة للقيام بالأفضل، وأن تتقدم على الجميع. تركيزي لا ينصب مطلقًا على مافيريك".

وتابع: "أعتقد بأنّ ياماها تعاقدت معي كوني أقود درّاجتهم بطريقة جيّدة للغاية، فهم يعلمون أني لدي القدرة على المنافسة في الصدارة".